Ford отзывает кроссоверы Explorer из-за отрывающихся на скорости рейлингов

Дело в том, что штифты крепления рейлингов на крыше со временем могут оказаться ослабленными, в результате чего эти самые рейлинги имеют риск отправиться в свободный полет. И не дай Бог, натворить на дороге дел.

Дабы этого не произошло, официальные дилеры марки заменят пресловутые крепежи. Разумеется, безвозмездно.

В настоящий момент зафиксировано более десяти случаев, когда рейлинги отрывались от крыши. Правда, речь идет о машинах, реализованных на североамериканском рынке. Затронет ли отзывная кампания Ford Explorer, выпущенные в России, пока не сообщается.