Ford отзывает кроссоверы Explorer из-за отрывающихся на скорости рейлингов

Фото: АвтоВзгляд
Американцы объявили о сервисной кампании, затронувшей 617 000 кроссоверов Ford Explorer, сошедших с конвейерной ленты в период с 2016-го по 2019 год. Причиной отзыва стали ослабленные крепежи багажных рейлингов, которые на скорости могут попросту отлететь, создав на проезжей части аварийную ситуацию.

Дело в том, что штифты крепления рейлингов на крыше со временем могут оказаться ослабленными, в результате чего эти самые рейлинги имеют риск отправиться в свободный полет. И не дай Бог, натворить на дороге дел.

Дабы этого не произошло, официальные дилеры марки заменят пресловутые крепежи. Разумеется, безвозмездно.

В настоящий момент зафиксировано более десяти случаев, когда рейлинги отрывались от крыши. Правда, речь идет о машинах, реализованных на североамериканском рынке. Затронет ли отзывная кампания Ford Explorer, выпущенные в России, пока не сообщается.

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11 мая 2021
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