Тест-драйв обновленного Ford Explorer: идеальный рестайлинг

Чтобы распознать рестайлинговый кроссовер, нужно хорошенько присмотреться и заметить новую радиаторную решетку, появившийся на переднем бампере хромированный молдинг и другой дизайн противотуманных фар. На корме изменилась лишь нижняя часть обвеса. В остальном — это все тот же массивный и брутальный «ледокол», который, кстати, в габаритах превосходит Toyota Land Cruiser 200.

Поиск изменений в интерьере также смахивает на хитрый квест, потому что новшество всего одно — в верхней части лобового стекла рядом с зеркалом заднего вида появилась небольшая панель с USB-разъемом. Пустячок, а приятно — особенно для тех, кто пользуется видеорегистратором. Еще одним новым сюрпризом стала функция обогрева форсунок омывателя, незаменимая в зимних условиях. Все перечисленное доступно в базовой версии Ford Explorer, в отличие от таких радостей, как новый ключ-брелок и функция дистанционного запуска двигателя с увеличенным диапазоном действия до 100 метров. На этом список нововведений исчерпывается, но, согласитесь, это неплохой повод снизить ценник на 150 тысяч деревянных.

Как и прежде, Explorer покоряет просторным салоном и большими комфортабельными передними креслами с перфорированной кожей. Неподдельный американский комфорт наверняка оценят даже самые капризные пассажиры.