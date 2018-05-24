Тест-драйв обновленного Ford Explorer: идеальный рестайлинг

Полноприводный Ford Explorer пятого поколения, рожденный в далеком 2010 году, недавно пережил второй рестайлинг, который ограничился минимальными изменениями. Зато самым главным результатом обновления можно считать снижение цены на эту модель. Стоимость семиместного Explorer приятно упала на 150 тысяч рублей, и неслучайно в последние два месяца на этого харизматичного американца активизировался спрос.
Чтобы распознать рестайлинговый кроссовер, нужно хорошенько присмотреться и заметить новую радиаторную решетку, появившийся на переднем бампере хромированный молдинг и другой дизайн противотуманных фар. На корме изменилась лишь нижняя часть обвеса. В остальном — это все тот же массивный и брутальный «ледокол», который, кстати, в габаритах превосходит Toyota Land Cruiser 200.
Поиск изменений в интерьере также смахивает на хитрый квест, потому что новшество всего одно — в верхней части лобового стекла рядом с зеркалом заднего вида появилась небольшая панель с USB-разъемом. Пустячок, а приятно — особенно для тех, кто пользуется видеорегистратором. Еще одним новым сюрпризом стала функция обогрева форсунок омывателя, незаменимая в зимних условиях. Все перечисленное доступно в базовой версии Ford Explorer, в отличие от таких радостей, как новый ключ-брелок и функция дистанционного запуска двигателя с увеличенным диапазоном действия до 100 метров. На этом список нововведений исчерпывается, но, согласитесь, это неплохой повод снизить ценник на 150 тысяч деревянных.
Как и прежде, Explorer покоряет просторным салоном и большими комфортабельными передними креслами с перфорированной кожей. Неподдельный американский комфорт наверняка оценят даже самые капризные пассажиры.
К их услугам на втором ряду предлагается отдельный блок настройки климат-контроля, подогрев сидений, розетка 220 В, USB-порты для подзарядки гаджетов. Да и пространства здесь как в пустыне Невада.
Салон порадует удобными карманами и отделениями для мелочей. Все три ряда оснащены подстаканниками. Широкодиапазонным электрприводом снабжены не только кресла и рулевая колонка, но и педальный узел. С помощью кнопок раскладываются даже сидения третьего ряда, не говоря уже о наличии такого «пустяка», как система открывания пятой двери «hands free» — достаточно махнуть ногой под задним бампером и добро пожаловть в багажник.
В интерьере Explorer нет претензий на роскошь, зато американцы на совесть позаботились о функциональности и эргономике. Несмотря на внушительные пространства, заблудиться здесь трудно. Крупный руль, широкая панель приборов, обемное торпедо, мощный подлокотник, массивные кресла — все это создает дополнительное ощущение основательности и уверенности.
Приборная панель вмещает два полноцветных 4,2-дюймовых экрана, расположенных по сторонам спидометра, информация с которых читается легко и просто. На центральной консоли красуется 8-дюймовый сенсорный монитор мультимедийного комплекса SYNC 3 с интегрированным 4G-модемом, позволяющим подключить к сети Wi-Fi десять пользователей. Подружиться с такой электроникой не оставит никакого труда.
Конечно, кое-где спотыкаешься на нестанадартных решениях, но это некритично. Например, придется привыкнуть к управлению задним дворником, который расположен в средней части подрулевого переключателя. Что касается, сенсорных поворотников, которые многие автолюбители не особо жалуют, то в большом «Форде» с ними сразу находишь понимание. Одиночное касание рычага фиксируется четко и внятно, при этом переключатель не соскакивал в другой режим, как это бывало в случаях с другими марками. Сигнал поворота срабатывал своевременно, включаясь и выключаясь одним легким нажатием.
Как и раньше, во всех трех комплектациях, доступных на нашем рынке, Ford Explorer оснащается 249-сильным двигателем Cyclone 3.5 V6 и шестиступенчатой автоматической трансмиссией.
Динамики с таким арсеналом гигантскому кроссоверу хватает за глаза, и для этого необязательно использовать спортивный режим, который провоцирует на откровенное хулиганство. «Автомат» работает оперативно, не досаждая задумчивостью и рывками. В результате при ускорении большой «Форд» похож на тяжелое пушечное ядро, выпущенное из дальнобойной пушки, которое сложно остановить.
Но, ощущая себя счастливым Мюнхгаузеном, летящим на раскаленном снаряде, не следует терять бдительность — особенно на скоростных дугах. Ведь против физики не попрешь: крены на поворотах никто не отменял, а при торможении будьте готовы к ощутимым продольным «поклонам» кузова на переднюю ось.
При этом для американского тяжеловеса несколько неожиданным выглядит откровенно жесткая подвеска, которая остро реагирует даже на несущественные огрехи дорожного покрытия. А если на большой скорости попадется кочка покрупней, не исключено, что и пробьет амортизатор.
Зато в свободном полете вдоль ровного асфальта Ford Explorer выдает отменную плавность хода и великолепно держит траекторию движения, так что ловить его с помощью подруливаний почти не приходится. К тому же производитель не поскупился на качественную шумоизоляцию. Все это в очередной раз свидетельствует о том, что Ford Explorer станет уютным и комфортным пристанищем для дружной семьи на время длительного путешествия к южным морям.
Не стоит сомневаться, что кроссовер заряжен полным комплектом электронных систем активной и пассивной безопасности, не говоря уже об интеллектуальном внедорожном потенциале. Система полного привода Terrain Management автоматически перераспределяет крутящий момент в зависимости от условий движения. А кроме того есть возможность вручную выбрать с помощью шайбы один из трех внедорожных режимов — «Снег», «Грязь» и «Песок». Впрочем, форсируя грунт и целину при клиренсе в 211 мм, следует учитывать длинные свесы, так что идеальной геометрическую проходимость Explorer не назовешь.
Кроссовер можно заправлять бензином АИ92, хотя при этом повышенный аппетит такого тяжеловеса сюрпризом не будет. По паспорту средний расход топлива составляет 12,4 л на «сотню», хотя в реальности к этому показателю можно смело добавлять не меньше двух, а то и трех литров. Несмотря на это у кроссовера хватит аргументов, чтобы заслуженно отстоять звание надежного и комфортабельного семейного средства передвижения.
На российском рынке Ford Explorer предлагается в трех комплектациях в ценовом диапазоне от 2 719 000 до 3 222 000 рублей. Если учесть, что стартовая цена некоторых конкурентов еще выше, то на их фоне у американского кроссовера весьма выгодные позиции в сегменте. Например Mazda CX-9 обойдется минимум в 2 890 000 рублей, Honda Pilot — в 2 999 900, а стоимость Toyota Highlander вовсе стартует с космических 3 279 000 деревянных.