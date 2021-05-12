В Россию привезли уникальный «бронзовый» Range Rover Evoque

У Range Rover Evoque Bronze Collection крыша выкрашены бронзовой эмалью, а боковые вентиляционные отверстия отделаны «медным» декором. Завершают образ эксклюзивные 20-дюймовые колесные диски. В салоне уложены напольные коврики с металлическими уголками, а сиденья обтянуты кожей цвета эбенового дерева.

В России специальный тираж модели будет доступен с двумя вариантами двигателей — дизельным 199 л. с. и бензиновым 200 л. с. Цены будут объявлены позже.

В плане оснащения «бронзовому» кроссоверу полагается сдвижная панорамная крыша, светодиодные головные фары и анимированные указатели поворота. Еще один плюс — наличие медиасистемы Pivi Pro с двумя 10-дюймовыми сенсорными экранами. (А вообще новинка построена на базе хорошо «упакованной» комплектации S.)

Кстати, недавно маркетологи компании Jaguar Land Rover создали любопытный пакет доработок Ultimate для флагманского внедорожника Range Rover. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, за что дилеры хотят просить 495 682 рубля.