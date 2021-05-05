«Нештрафуемый» порог скорости в 20 км/ч в городах отменят окончательно

На заседании правительственной комиссии по безопасности дорожного движения, возглавляющий ее вице-премьер Марат Хуснуллин дал поручение Министерству транспорта и МВД подготовить совместную «согласованную позицию» в отношении отмены существующего нештрафуемого порога превышения разрешенной скорости на 20 км/ч. Речь пока идет о его снижении до 10 км/ч на территории городов. Что станется с этим порогом дальше в глобальных масштабах страны, будет зависеть, судя по всему, от реакции общественности на это ужесточение в отношении водителей.
На данный момент самым главным «продвиженцем» идеи полной отмены нештрафуемого порога выступает начальник московского Дептранса Максим Ликсутов, проработавший в столичном правительстве бок о бок с Маратом Хуснуллиным немало лет. С этой точки зрения, неожиданное для общественности поручение вице-премьера выглядит оень даже объяснимым.
Выступая против нештрафуемого порога скорости, г-н Ликсутов, как и пресс-лужбы контор, подчиняющихся столичному Дептрансу, обычно апеллирует к безопасности пешеходов. Мол, при скорости машины в 50 км/ч вероятность летального исхода для взрослого человека составляет 20%. А при фактически допустимых сейчас в России 60 км/ч с приплюсованными 20 км/ч нештрафуемого порога вероятность гибели доходит до 60%. На городских трассах, где разрешенная скорость составляет 80 км/ч, поток машин без штрафов идет 100 км/ч, у пешехода, мол, вообще нет шансов, пишет «Коммерсант».
Фарисейская суть этих аргументов применительно к Москве видна, что называется, невооруженным глазом. Если человеку не жаль собственной жизни, он и под трамвай, двигающийся со скоростью 20 км/ч, полезет и там без шансов погибнет. Почему никто не требует ограничить скорость трамваев, а?
Уж если ты настолько туп, что лезешь через стальные ограждения под колеса машин, мчащихся под 100 км/ч, это твой личный выбор самоубийцы. А потому непонятно, с какой радости из-за маниакальных обострений в головах нескольких невменяемых жителей 15-миллионного города, должно искусственно тормозиться вообще все движение транспорта по его улицам.
По статистике ГИБДД за 2020-й год, 69% всех ДТП с участием пешеходов (о которых картинно заботятся борцы с нештрафуемым порогом) в столице произошли по вине самих пешеходов — из-за перехода проезжей части вне установленных мест! При переходе дороги «на красный» произошли еще 13% аварий с «пешиками». Плюс 8% наездов на людей случилось из-за того, что граждане неожиданно для водителей выскакивали из-за стоящих машин и сооружений. То есть, 90% всех ДТП с пешеходами происходят в столице по их же собственной вине!
Логика говорит, что, для спасения их драгоценных жизней и здоровья следует, в первую очередь, каким-образом не позволять гражданам приближаться к проезжей части и машинам. Но эту тему чиновники «элегантно» замалчивают, сваливая всю вину на автомобилистов. Объяснение такой странности может быть лишь одно.
Чтобы справиться с пешиками-самоубийцами, нужно много думать, правильно организовывать движение, огораживать проезжую часть и вообще заниматься вопросом глубоко.
А чтобы снизить нештрафуемый порог скорости, не нужно абсолютно ничего делать. То есть вообще ничего. Только денежки считать — штрафные. Ведь как только 20 км/ч отменят, полицейские камеры, которыми обвешал всю Москвы ликсутовский Дептранс, начнут приносить гораздо больший доход в казну! Водители же привыкли ездить по существующим правилам, а «обилечивать» их начнут по новым, более жестким.
Что же касается перспектив снижения нештрафуемого порога скорости, то они однозначные. Разумеется, МВД и Минтранс «согласуют позицию» за снижение 20-километрового порога: какой чиновник выскажется против, когда «в углу плачет маленький пешеход» — пусть и голосом Максима Станиславовича Ликсутова?! Далее вице-премьер Хуснуллин поручит тому же МВД с Минтрансом, — раз уж они сами это предложили — подготовить законопроект поправок в КоАП о снижении нештрафуемого порога.
Госдума радостно их поддержит. Многолетняя практика показывает, что депутаты от «Единой России» (составляющие большинство в Думе) с энтузиазмом поддерживают любые предложения правительства по «усилению ответственности» граждан. Так что уже осенью этого года можно с уверенностью ждать отмены 20-километрового нештрафуемого лимита скорости. Пока что только в городах. Дальше — как пойдет…