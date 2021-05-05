«Нештрафуемый» порог скорости в 20 км/ч в городах отменят окончательно

На заседании правительственной комиссии по безопасности дорожного движения, возглавляющий ее вице-премьер Марат Хуснуллин дал поручение Министерству транспорта и МВД подготовить совместную «согласованную позицию» в отношении отмены существующего нештрафуемого порога превышения разрешенной скорости на 20 км/ч. Речь пока идет о его снижении до 10 км/ч на территории городов. Что станется с этим порогом дальше в глобальных масштабах страны, будет зависеть, судя по всему, от реакции общественности на это ужесточение в отношении водителей.

На данный момент самым главным «продвиженцем» идеи полной отмены нештрафуемого порога выступает начальник московского Дептранса Максим Ликсутов, проработавший в столичном правительстве бок о бок с Маратом Хуснуллиным немало лет. С этой точки зрения, неожиданное для общественности поручение вице-премьера выглядит оень даже объяснимым.

Выступая против нештрафуемого порога скорости, г-н Ликсутов, как и пресс-лужбы контор, подчиняющихся столичному Дептрансу, обычно апеллирует к безопасности пешеходов. Мол, при скорости машины в 50 км/ч вероятность летального исхода для взрослого человека составляет 20%. А при фактически допустимых сейчас в России 60 км/ч с приплюсованными 20 км/ч нештрафуемого порога вероятность гибели доходит до 60%. На городских трассах, где разрешенная скорость составляет 80 км/ч, поток машин без штрафов идет 100 км/ч, у пешехода, мол, вообще нет шансов, пишет «Коммерсант».