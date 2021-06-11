Названы самые продаваемые китайские автомобили в мае

Как сообщает агентство «Автостат», в мае марке Haval удалось продать 3167 машин, что в 4,2 раза больше, чем год назад. Второе место досталось Chery, с результатом 2990 автомобилей. Впечатляет и тот факт, что рост продаж у «Чери» вырос почти в 10 раз. Замыкает тройку Geely с результатом в 2001 проданный автомобиль, что означает рост в 4,1 раза.

Продажи машин остальных китайских брендов выглядят так: Changan (442 шт.; +91%), FAW (263 шт.; +217%), Cheryexeed (200 шт.), Lifan (68 шт.; +11%), GAC (64 шт.), Brilliance (9 шт.; +29%), Zotye (2 шт.; −87%), Foton (1 шт.; −75%).

Тем не менее, на российском рынке не все так гладко. Специалисты «Автосат» сообщают, что в прошлом году российский авторынок покинули сразу 45 моделей, и это стало антирекордом с 2014 года.