В Россию приедет новый дешевый кроссовер Skoda Kushaq

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Самый маленький кроссовер в продуктовой линейки чешской марки готовится к приезду на российский рынок. Об этом свидетельствует новый план развития Skoda. Бюджетный автомобиль займет ступеньку ниже «паркетника» Karoq. Правда, точные сроки появления новинки пока не называются.

Согласно стратегии бренда, получившей название «Следующий уровень», Skoda Kushaq может появиться в России в ближайшие несколько лет. Производство модели налажено в Индии, где за автомобиль просят немногим меньше 1 500 000 рупий, что в переводе на наши деньги составляет около 1 020 000 рублей.

Впрочем, по приезду в Россию ценник наверняка изменится и отнюдь не в сторону покупателя. Как бы то ни было, автомобиль имеет шансы на успех, ибо компактные кроссоверы все больше обретают популярность у нашего брата.

Моторная гамма включает в себя трехцилиндровый 115-сильный движок с наддувом, а также агрегат о четырех цилиндрах, выдающий 150 сил мощности. Коробка передач — на выбор — шестискоростная «механика», шестидиапазонный «автомат» и робот системы DSG.

Опцион располагает сенсорной приборной панелью, вентиляцией кресел, сабвуфером в аудиосистеме и прочими «плюшками». В целом, надо сказать, что для бюджетного сегмента чехи довольно прилично нашпиговали Kushaq. Главное, повторимся, чтобы для российских покупателей прайсы остались в доступном ценовом диапазоне.

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28 июня 2021
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