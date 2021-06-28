В Россию приедет новый дешевый кроссовер Skoda Kushaq

Согласно стратегии бренда, получившей название «Следующий уровень», Skoda Kushaq может появиться в России в ближайшие несколько лет. Производство модели налажено в Индии, где за автомобиль просят немногим меньше 1 500 000 рупий, что в переводе на наши деньги составляет около 1 020 000 рублей.

Впрочем, по приезду в Россию ценник наверняка изменится и отнюдь не в сторону покупателя. Как бы то ни было, автомобиль имеет шансы на успех, ибо компактные кроссоверы все больше обретают популярность у нашего брата.

Моторная гамма включает в себя трехцилиндровый 115-сильный движок с наддувом, а также агрегат о четырех цилиндрах, выдающий 150 сил мощности. Коробка передач — на выбор — шестискоростная «механика», шестидиапазонный «автомат» и робот системы DSG.

Опцион располагает сенсорной приборной панелью, вентиляцией кресел, сабвуфером в аудиосистеме и прочими «плюшками». В целом, надо сказать, что для бюджетного сегмента чехи довольно прилично нашпиговали Kushaq. Главное, повторимся, чтобы для российских покупателей прайсы остались в доступном ценовом диапазоне.