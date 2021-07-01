Renault представит 10 новых автомобилей, включая модели а-ля «ретро-модерн»

Недавно французы презентовали стратегию Renaulution. Сейчас же в рамках очередной встречи с журналистами компания раскрыла новые подробности о будущем марки. Например, к 2025 году 65% модельного ряда Renault составят электромобили или гибридные модели, а к 2030 году уже 90% машин будут чистыми электрокарами. Известно также, что в течение ближайших четырех лет компания выпустит десять новых электромобилей, семь из которых будет под маркой Renault.

Новая стратегия опирается на платформы CMF-EV и CMF-BEV, которые и послужат основой для глобальной электификации модельного ряда. На второй из них будет базироваться компактный кроссовер 4ever выполненный в стиле малолитражки Renault 4, которую выпускали в 1961—1994 годах. До сих пор информация о возрождении Renault 4 ходила на уровне слухов, и вот теперь ее официально подтвердили.

У классического Renault 4 будущий электромобиль позаимствует стиль передней части кузова и боковых стекол. Конечно же, в современной трактовке. Такую концепцию глава подразделения дизайна марки Жиль Видаль называет «ретро-модерном».

Ожидается, что для Renault 4ever предложат электромотор мощностью 79 кВт (108 л. с.) или 97 кВт (132 л. с.), а емкость тяговой батареи составит 50 кВт/ч. Интересно, что электродвигатель и батарея обещают быть на 5% и 33% дешевле в себестоимости, чем силовая установка нынешнего электромобиля Renault Zoe, который стал довольно популярным в Европе.