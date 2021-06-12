5 технических решений в автомобиле, которые откровенно бесят

В нынешеих авто резко возросло количество электроники, а еще инженеры борются с лишним весом машин. Свою лепту вносят и маркетологи, стремясь снизить затраты. В результате мы получаем много непродуманных решений, от которых хочется избавиться.

Неотключаемая ESP

Точнее, противобуксовочная система, которая в нее входит. Такой электронный «ошейник» доставляет немало трудностей, когда автомобиль застревает в грязи. В результате, водителю приходится мучиться, вынимать предохранитель, деактивирующий ESP или вовсе брать лопату и трос.

Докатка

В наших условиях полноразмерное запасное колесо должно быть в каждой машине, ведь дороги в России не лучшего качества. Тем не менее, производители все чаще предлагают докатку, аргументируя это тем, что в городе крупная «запаска» не нужна. Минусы подобного решения, конечно же, испытывает на себе водитель, ведь ехать с таким колесом на передней оси, да еще в дождь, чревато ДТП.