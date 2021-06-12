5 технических решений в автомобиле, которые откровенно бесят

Фото из открытых источников
В современном автомобиле есть множество решений и опций, которые вызывают раздражение, а иногда и вовсе жутко бесят. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает про пять самых неоднозначных технических систем.

В нынешеих авто резко возросло количество электроники, а еще инженеры борются с лишним весом машин. Свою лепту вносят и маркетологи, стремясь снизить затраты. В результате мы получаем много непродуманных решений, от которых хочется избавиться.

Неотключаемая ESP

Точнее, противобуксовочная система, которая в нее входит. Такой электронный «ошейник» доставляет немало трудностей, когда автомобиль застревает в грязи. В результате, водителю приходится мучиться, вынимать предохранитель, деактивирующий ESP или вовсе брать лопату и трос.

Докатка

В наших условиях полноразмерное запасное колесо должно быть в каждой машине, ведь дороги в России не лучшего качества. Тем не менее, производители все чаще предлагают докатку, аргументируя это тем, что в городе крупная «запаска» не нужна. Минусы подобного решения, конечно же, испытывает на себе водитель, ведь ехать с таким колесом на передней оси, да еще в дождь, чревато ДТП.

Фото из открытых источников

Широкие задние стойки кузова

Красивая внешность машины привлекает больше покупателей. Но красота требует жертв и, прежде всего, от водителя. Крупные задние стойки мешают обзору, точно также как и узкое заднее стекло. К этому приходится приспосабливаться, иначе можно не увидеть автомобиль, который едет сбоку.

Штатная навигация

В эпоху смартфонов, у которых навигация обновляется регулярно, автомобильный «штурман» этим похвастать не может. В результате система ошибается, строит маршрут не так, не видит новые дороги. Вот и получается, что за штатный навигатор берут солидную доплату, но толку от него — никакого.

Сложное меню

Современные тренды таковы, что кнопок на передней панели становится все меньше. Весь функционал инженеры концентрируют на большом сенсорном экране и это часто вызвает ярость у водителя. Ведь для того, чтобы активировать нужную функцию, приходится лазить по бесконечным меню и подменю и без конца заляпывать пальцами тачскрин. Что уж говорить про безопасность.

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14 июня 2021
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