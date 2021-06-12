5 технических решений в автомобиле, которые откровенно бесят

В нынешеих авто резко возросло количество электроники, а еще инженеры борются с лишним весом машин. Свою лепту вносят и маркетологи, стремясь снизить затраты. В результате мы получаем много непродуманных решений, от которых хочется избавиться.
Неотключаемая ESP
Точнее, противобуксовочная система, которая в нее входит. Такой электронный «ошейник» доставляет немало трудностей, когда автомобиль застревает в грязи. В результате, водителю приходится мучиться, вынимать предохранитель, деактивирующий ESP или вовсе брать лопату и трос.
Докатка
В наших условиях полноразмерное запасное колесо должно быть в каждой машине, ведь дороги в России не лучшего качества. Тем не менее, производители все чаще предлагают докатку, аргументируя это тем, что в городе крупная «запаска» не нужна. Минусы подобного решения, конечно же, испытывает на себе водитель, ведь ехать с таким колесом на передней оси, да еще в дождь, чревато ДТП.
Широкие задние стойки кузова
Красивая внешность машины привлекает больше покупателей. Но красота требует жертв и, прежде всего, от водителя. Крупные задние стойки мешают обзору, точно также как и узкое заднее стекло. К этому приходится приспосабливаться, иначе можно не увидеть автомобиль, который едет сбоку.
Штатная навигация
В эпоху смартфонов, у которых навигация обновляется регулярно, автомобильный «штурман» этим похвастать не может. В результате система ошибается, строит маршрут не так, не видит новые дороги. Вот и получается, что за штатный навигатор берут солидную доплату, но толку от него — никакого.
Сложное меню
Современные тренды таковы, что кнопок на передней панели становится все меньше. Весь функционал инженеры концентрируют на большом сенсорном экране и это часто вызвает ярость у водителя. Ведь для того, чтобы активировать нужную функцию, приходится лазить по бесконечным меню и подменю и без конца заляпывать пальцами тачскрин. Что уж говорить про безопасность.