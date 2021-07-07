На автомобили LADA будут ставить 150-сильный турбомотор

О том, что АВТОВАЗ, наконец, будет предлагать не только атмосферных движки, на выставке «Иннопром-2021» заявил президент российского автогиганта Николя Мор: «Этот двигатель создан совместно с Daimler AG, у него отличная отдача — 150 сил. Он очень эффективный», — заявил агентству «РИА Новости» господин Мор.

Действительно, турбированный двигатель является совместной разработкой альянса Renault-Nissan и компании Daimler AG. Притом вполне вероятно, что сборкой таких моторов может заняться АВТОВАЗ, у которого есть необходимые мощности и компетенции.

И еще. Ранее Николя Мор говорил журналистам, что АВТОВАЗ готовит новую ценовую стратегию: в течение ближайших пяти лет российский автогигант готовится планирует шагнуть «на ступеньку вверх», в более дорогой сегмент.

Однако на «Иннопроме» французский управленец поспешил успокоить публику. Дескать, LADA по-прежнему будет предлагать автомобили стоимостью менее 1 млн рублей, но одновременно попробует войти с другими машинами в более высокую нишу.

«Это историческая позиция Lada — предлагать доступные автомобили. То, что мы хотим, — это остаться в доступном сегменте, но войти с другими машинами в более дорогой сегмент. Мы по-прежнему будем предлагать автомобили стоимостью менее 1 млн рублей. Сейчас эти автомобили стоят 600—800 тысяч рублей, и мы оставим эти автомобили в линейке», — отметил Мор.