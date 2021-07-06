ГИБДД выбрала самую неподходящую машину для скрытого патрулирования

BMW в России — машина бандита. С момента проникновения в страну в 1992 году, она получила нашу собственную расшифровку аббревиатуры — Боевая Машина Братвы. Имидж прочный, устойчивый, вечный. Хотя в действительности это международный имидж BMW. Точно такие же мрачные люди с низкими лбами, невысоким интеллектом, в золотых цепях на шеях и в тренировочных костюмах ездят на тонированных BMW в Германии, в Китае, в Венесуэле.

И вот полиция, потирая руки, недавно придумала скрыто следить за водителями исподтишка, на автомобилях без полицейской цветографики и мигалок. Прежде, когда ГАИ, выдержав безопасную паузу в пару лет, принялась якобы бороться со «стреляющими свадьбами», пресекать противоправные выходки решили на Skoda Octavia. Зато в утилитарной машине помещался один настоящий омоновец, готовый к бою. Но спецотряд так и не смог остановить ни одну «стреляющую свадьбу», поскольку они к тому моменту закончились окриком от главного покровителя стреляющих свадеб, омоновцев раздали обратно, машины отдали в ГАИ.

Зато теперь, когда дистанция между бандитизмом и полицейщиной сильно сократилась, для скрытой слежки за водителями ГИБДД закупила вожделенные, лелеянные в мечтах Боевые Машины Братвы — BMW 530d xDrive 2020 года выпуска с 3-литровым 249-сильным турбодизелем и полным приводом в богатой комплектации с М-пакетом и антихромом (от 3 млн. руб.). Подобные автомобили у нас боятся всегда.

И здесь видится логичный сценарий — полицейский на подобающей статусу бандитской машине поедет в потоке безнаказанно, дерзко, провокационно. И как только получит сдачи, тут же употребит власть, мгновенно поставив перед водителем знак равенства между полицейским и бандитом, сначала поглумившись, а потом потешившись.