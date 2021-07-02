Как ГИБДД начнет массово разводить водителей новейшим алкотестером

Для изъятия денег подчиненные генерала вместо подворотни и ножа к горлу жертвы применят прибор мгновенного определения алкогольных паров в выдохе водителя. Это не будет считаться освидетельствованием. Просто у придорожных полицейских появится очередной инструмент запугивания при помощи красной лампочки. Показаний у прибора всего два: красный — «должен денег» и зеленый — «не должен денег».
Мы помним по «Заводному апельсину» Энтони Берджесса, что полицейский и преступник сделаны из одного теста и отличаются лишь смелостью. Трусы идут в полицию. Отважные — в преступники.
Легитимизация столь ловкого способа проверки водителей не вписывается в официальную процедуру освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Поэтому прописывать ее в законе никто не собирается. Зато методами пропаганды нас станут приручать, что предварительная проверка неопасна, не нарушает закон, не затрагивает наших прав, не нуждается в соблюдении нормативов. Но почему-то станет обязательной и уклоняться от нее запрещено.
Предварительная проверка при помощи сомнительного прибора встанет вровень с досмотром, которым инспекторы ГАИ любят прикрывать обыск и откроет ящик Пандоры, где ждут своего часа не только предварительная проверка, но и предварительная штрафстоянка, предварительная конфискация, предварительный арест, предварительный расстрел.
Но ведь проверка при помощи легального алкотестера все равно носила статус предварительной и в случае обнаружения запретной дозы выдоха давала правовые основания для направления водителя на освидетельствование в клинику. Что же изменится теперь, учитывая, что основная процедура освидетельствования остается в силе?
Дело в том, что прибор с красной лампочкой обещан сверхчувствительным. В сопроводительном релизе указано: он «позволяют моментально индексировать водителей с признаками опьянения. Прибор способен определять пары алкоголя по выдыхаемому воздуху». А если просто по воздуху? Например, пары одеколона, санитайзера, дезодоранта?
Прежде инспекторы ждали зиму еще и ради нелегальной спецоперации «Незамерзайка». Если водитель брызгал на стекло, инспектор мчался спешно сунуть ему в рот алкотестер. Просто потому, что первые секунды после омовения лобового стекла стандартной жидкостью на этиловом спирте, лампочка гарантированно красная и прибор показывает в выдохе водителя запрещенный уровень промилле.
Но этот способ требует натиска и наглости, ведь в кабинете нарколога водитель докажет свою невиновность. Зато с новым прибором «моментальной индексации» можно будет вымогать деньги круглый год. И если трезвый водитель не пользуется одеколоном, санитайзером, дезодорантом и у него почему-то нет гастрита, сгодится собственный одеколон. Ведь прибор обещан очень чувствительным.
У нас уже был период, когда все инспекторы ГАИ внезапно оказались с дипломами о высшем образовании. Теперь нас ждет ситуация, когда инспекторы ГАИ внезапно начнут великолепно пахнуть отменным одеколоном.