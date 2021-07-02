Как ГИБДД начнет массово разводить водителей новейшим алкотестером

Фото gibdd22.ru
ГИБДД вектор своих устремлений маскирует старательно. И тем ярче вспыхивают редкие моменты истины, когда действия нарушают словесную завесу. Главный гаишник России генерал Черников предупредил страну — в будущем году инспекторы станут еще ближе к бандитам и получат приборы «гоп-стоп» для экспресс изъятия денег. Чем это обернется для миллионов водителей, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Сергей Асланян

Для изъятия денег подчиненные генерала вместо подворотни и ножа к горлу жертвы применят прибор мгновенного определения алкогольных паров в выдохе водителя. Это не будет считаться освидетельствованием. Просто у придорожных полицейских появится очередной инструмент запугивания при помощи красной лампочки. Показаний у прибора всего два: красный — «должен денег» и зеленый — «не должен денег».

Мы помним по «Заводному апельсину» Энтони Берджесса, что полицейский и преступник сделаны из одного теста и отличаются лишь смелостью. Трусы идут в полицию. Отважные — в преступники.

Легитимизация столь ловкого способа проверки водителей не вписывается в официальную процедуру освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Поэтому прописывать ее в законе никто не собирается. Зато методами пропаганды нас станут приручать, что предварительная проверка неопасна, не нарушает закон, не затрагивает наших прав, не нуждается в соблюдении нормативов. Но почему-то станет обязательной и уклоняться от нее запрещено.

Фото rbk.ru

Предварительная проверка при помощи сомнительного прибора встанет вровень с досмотром, которым инспекторы ГАИ любят прикрывать обыск и откроет ящик Пандоры, где ждут своего часа не только предварительная проверка, но и предварительная штрафстоянка, предварительная конфискация, предварительный арест, предварительный расстрел.

Но ведь проверка при помощи легального алкотестера все равно носила статус предварительной и в случае обнаружения запретной дозы выдоха давала правовые основания для направления водителя на освидетельствование в клинику. Что же изменится теперь, учитывая, что основная процедура освидетельствования остается в силе?

Дело в том, что прибор с красной лампочкой обещан сверхчувствительным. В сопроводительном релизе указано: он «позволяют моментально индексировать водителей с признаками опьянения. Прибор способен определять пары алкоголя по выдыхаемому воздуху». А если просто по воздуху? Например, пары одеколона, санитайзера, дезодоранта?

Фото mvd.ru

Прежде инспекторы ждали зиму еще и ради нелегальной спецоперации «Незамерзайка». Если водитель брызгал на стекло, инспектор мчался спешно сунуть ему в рот алкотестер. Просто потому, что первые секунды после омовения лобового стекла стандартной жидкостью на этиловом спирте, лампочка гарантированно красная и прибор показывает в выдохе водителя запрещенный уровень промилле.

Но этот способ требует натиска и наглости, ведь в кабинете нарколога водитель докажет свою невиновность. Зато с новым прибором «моментальной индексации» можно будет вымогать деньги круглый год. И если трезвый водитель не пользуется одеколоном, санитайзером, дезодорантом и у него почему-то нет гастрита, сгодится собственный одеколон. Ведь прибор обещан очень чувствительным.

У нас уже был период, когда все инспекторы ГАИ внезапно оказались с дипломами о высшем образовании. Теперь нас ждет ситуация, когда инспекторы ГАИ внезапно начнут великолепно пахнуть отменным одеколоном.

автоправо, лишение прав, медосвидетельствование, произвол ГАИ, ГИБДД, коррупция, алкотестер, скандал
2 июля 2021
4288