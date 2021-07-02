Как ГИБДД начнет массово разводить водителей новейшим алкотестером

Для изъятия денег подчиненные генерала вместо подворотни и ножа к горлу жертвы применят прибор мгновенного определения алкогольных паров в выдохе водителя. Это не будет считаться освидетельствованием. Просто у придорожных полицейских появится очередной инструмент запугивания при помощи красной лампочки. Показаний у прибора всего два: красный — «должен денег» и зеленый — «не должен денег».

Мы помним по «Заводному апельсину» Энтони Берджесса, что полицейский и преступник сделаны из одного теста и отличаются лишь смелостью. Трусы идут в полицию. Отважные — в преступники.

Легитимизация столь ловкого способа проверки водителей не вписывается в официальную процедуру освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Поэтому прописывать ее в законе никто не собирается. Зато методами пропаганды нас станут приручать, что предварительная проверка неопасна, не нарушает закон, не затрагивает наших прав, не нуждается в соблюдении нормативов. Но почему-то станет обязательной и уклоняться от нее запрещено.