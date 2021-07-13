Почему новый Opel Astra не станет хитом в России

Еще имеется гибридная силовая установка, построенная вокруг бензиновой турбочетверки 1.6 (150 или 180 л. с.), которой помогают 110-сильный электромотор и 8-ступенчатый «автомат». Но нашей публике эти подробности вряд ли интересны…А вот то, что модель снова собирают на немецком заводе «Опеля» — это важно и интересно.

Еще отметим, что размеры со сменой поколения почти не изменились: длина — 4 374, ширина — 1 860 и высота 1 470 мм. Объем багажника увеличился на 15% — с 370 до 422 литров. Кстати, в «трюм» теперь ведет пластиковая крышка вместо металлической! Фонари и фары, разумеется, светодиодные, притом передняя оптика может быть матричной.

И, наконец, салон. На фоне старых машин марки это просто прорыв: главная доминанта интерьера — единый блок, составленный из двух 10-дюймовых экранов для приборов и медиасистемы, соответственно. В общем, вышло стильно, модно и хайтечно.

О сроках появления новинки в России пока молчок — наверное, «Астру» мы увидим не раньше 2022 года. Так что пока поклонники «немецкой молнии» могут взглянуть на обновленный кроссовер Grandland, из названия которого исчезла буква «Х».