Почему новый Opel Astra не станет хитом в России

Фото производителя.
Фанаты Opel Astra изрядно напряглись, когда узнали, что под знакомым именем им предложат переоформленный Peugeot 308 нового поколения. Но теперь можно выдыхать: опелевские дизайнеры здорово постарались, чтобы шестое поколение немецкого «цветка» не было похожим на французского родственника.
Алексей Кованов

Из-за переезда на французскую платформу EMP2 Opel Astra лишилась, как минимум, двух вещей: капризной, но довольно любопытной задней подвески (с механизмом Уатта), а также приличных моторов. Теперь этой модели полагается лишь бензиновая турботройка объемом 1,2 литра и мощностью 110 или 130 л. с. Увы: с такими агрегатами на российском рынке успеха не видать…

Впрочем, для Европы такие турботройки — самое то. Плюс опелевцы будут предлагать полуторалитровый 4-цилиндровый турбодизель, хотя многие другие марки отказались от этого типа ДВС. Ко всем движкам изначально прилагается 6-ступенчатая механика, но для 130-сильных версий за доплату доступен 8-диапазонный «автомат».

Фото производителя.

Еще имеется гибридная силовая установка, построенная вокруг бензиновой турбочетверки 1.6 (150 или 180 л. с.), которой помогают 110-сильный электромотор и 8-ступенчатый «автомат». Но нашей публике эти подробности вряд ли интересны…А вот то, что модель снова собирают на немецком заводе «Опеля» — это важно и интересно.

Еще отметим, что размеры со сменой поколения почти не изменились: длина — 4 374, ширина — 1 860 и высота 1 470 мм. Объем багажника увеличился на 15% — с 370 до 422 литров. Кстати, в «трюм» теперь ведет пластиковая крышка вместо металлической! Фонари и фары, разумеется, светодиодные, притом передняя оптика может быть матричной.

И, наконец, салон. На фоне старых машин марки это просто прорыв: главная доминанта интерьера — единый блок, составленный из двух 10-дюймовых экранов для приборов и медиасистемы, соответственно. В общем, вышло стильно, модно и хайтечно.

О сроках появления новинки в России пока молчок — наверное, «Астру» мы увидим не раньше 2022 года. Так что пока поклонники «немецкой молнии» могут взглянуть на обновленный кроссовер Grandland, из названия которого исчезла буква «Х».

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13 июля 2021
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