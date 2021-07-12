Что обязательно нужно чистить под капотом даже вопреки рекомендациям автопроизводителя

Первое, на что нужно посмотреть — это на радиатор интеркулера. Ведь от него зависит охлаждение системы наддува. У очень многих автомобилей он расположен в грязном месте, то есть рядом с колесом. В процессе эксплуатации, на него летит дорожная грязь, а когда застывает, образует своеобразный кокон, который препятствует нормальному охлаждению всей системы. Если не хотите, чтобы турбина вышла из строя, регулярно чистите интеркулер, особенно, с внутренней стороны. Ведь именно там оседает основное количество грязи.

Кроме того, обязательно надо чистить радиаторы кондиционера и охлаждения мотора. Между ними набивается листва и пух, которые, словно вата, препятствуют нормальному теплообмену. Из-за этого температура антифриза может повышаться, что с течением времени приведет к перегреву силового агрегата.

Покрытые грязью провода электропроводки также могут подкинуть неприятные сюрпризы. Хоть у них есть гидроизоляция, но ее со временем могут проесть агрессивные дорожные реагенты, которые попадают под капот каждую зиму. Из-за этого станут сбоить различные датчики или даже блок управления двигателем, который начнет выдавать ошибки.