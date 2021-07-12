Что обязательно нужно чистить под капотом даже вопреки рекомендациям автопроизводителя

Фото из открытых источников
Мойку моторного отсека многие автопроизводители делать категорически не рекомендуют, да и дилерские центы настоятельно не советуют проводить подобные процедуры. Тем не менее, некоторые агрегаты и узлы под капотом нужно регулярно чистить, чтобы не попасть на дорогой ремонт. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает, на что конкретно нужно обратить внимание.
Виктор Васильев

Первое, на что нужно посмотреть — это на радиатор интеркулера. Ведь от него зависит охлаждение системы наддува. У очень многих автомобилей он расположен в грязном месте, то есть рядом с колесом. В процессе эксплуатации, на него летит дорожная грязь, а когда застывает, образует своеобразный кокон, который препятствует нормальному охлаждению всей системы. Если не хотите, чтобы турбина вышла из строя, регулярно чистите интеркулер, особенно, с внутренней стороны. Ведь именно там оседает основное количество грязи.

Кроме того, обязательно надо чистить радиаторы кондиционера и охлаждения мотора. Между ними набивается листва и пух, которые, словно вата, препятствуют нормальному теплообмену. Из-за этого температура антифриза может повышаться, что с течением времени приведет к перегреву силового агрегата.

Покрытые грязью провода электропроводки также могут подкинуть неприятные сюрпризы. Хоть у них есть гидроизоляция, но ее со временем могут проесть агрессивные дорожные реагенты, которые попадают под капот каждую зиму. Из-за этого станут сбоить различные датчики или даже блок управления двигателем, который начнет выдавать ошибки.

Фото из открытых источников

Для чистки не нужно направлять под капот струю воды. Достаточно сухой ветоши и баллончика с автохимией, скажем, пенным очистителем двигателя. Пена размягчит старую грязь, которую без труда можно будет убрать тряпкой.

Таким же образом нужно очищать и клеммы аккумулятора. Иначе из-за грязи на них появится белый налет, который будет препятствовать хорошему контакту клемм с проводами. От этого может нестабильно работать ряд электронных систем. Будут проблемы и с пуском мотора.

Наконец, не забывайте регулярно чистить и номер двигателя. Обычно он находится в неудобном месте и со временем вообще покрывается ржавчиной. Это может вызвать проблемы на техосмотре или при регистрационных действиях с автомобилем. Поэтому очищайте ржавчину шкуркой. Так у вас точно не будет проблем с нечитаемыми номерами агрегатов.

двигатель, ДВС, ремонт, запчасти, техническое обслуживание
12 июля 2021
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