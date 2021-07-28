Китайцы снова обновили внедорожник Haval H9

С обновками пришли огромная решетка радиатора, светодиодные противотуманные фары и более агрессивные бамперы. В салоне — четырехспицевый руль, другая панель приборов да увеличенный дисплей медиасистемы. Вот, собственно, и все.

Российские перспективы рестайлинговой «девятки» пока туманны, ведь машину собюирают по полному циклу со сваркой и окраской на заводе под Тулой. А значит, пауза между премьерой и продажами наверняка затянется — автомобиль сначала надо поставить на конвейер.

Отметим, что марка Haval всегда позиционировала модель H9, как настоящего «проходимца». Но только несколько месяцев назад топовая версия Premium для России неожиданно получила главный атрибут настоящего вездехода — принудительную блокировку переднего межколесного дифференциала. И это не считая задней блокировки, которая стоит на всех машинах.

Кроме того, как стало известно порталу «АвтоВзгляд», китайский производитель внедрил и другие любопытные новшества своему флагману.