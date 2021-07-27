Почему белорусский МАЗ хочет отказаться от российских двигателей и коробок

Никакой политики, только бизнес. В Белоруссии, под Минском, успешно работают совместные предприятия «МАЗ-Вейчай» и «Фаст-МАЗ», что выпускают двигатели и коробки, соответственно. Первое делает моторы Weichai мощностью от 190 до 460 л. с., а второе собирает 6-и, 9-и и 12-ступенчатые механические трансмиссии Fast Gear.

Соотвественно, чтобы загрузить мощности обоих СП, МАЗ откажется от российских агрегатов в пользу китайских узлов белорусского производства. Каждый завод способен выпускать до 10 000 единиц продукции ежегодно при односменной работе, что примерно соответствует объему выпуска МАЗа.

Интересно, что украинские дилеры белорусского производителя рады такой рокировке, так как им хорошо знакомы дизели Weichai. А вот российские продавцы предпочли бы видеть под кабинами минских грузовиков российские двигатели ЯМЗ. Так что посмотрим, как на такие перемены посмотрят перевозчики…

И продолжая тему комтранса. ПАО «КамАЗ» и МГТУ им. Н. Э. Баумана разработали уникальный шарнирно-сочлененный самосвал КамАЗ-6561. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», новинка предназначена для карьерных работ, притом машина готова трудиться и в автономном режиме — то есть вообще без водителя.