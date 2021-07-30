Украинский КрАЗ приступит к выпуску новейших грузовиков для армии США

Так, ЧАО «АвтоКрАЗ» прошло государственную аттестацию, по итогам которой снова получило право экспорта товаров военного назначения. Проще говоря, автозавод может выполнять поставки армейских грузовиков за границу.



В ближайшие 3 года бывшему флагману грузового автопрома Украины предстоит выпустить 1 000 грузовиков различного назначения для нужд армий союзников США. Этот контракт, позволит КрАЗу выйти из комы, вновь запустить производство машин.

Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» гендиректор предприятия Роман Черняк, полномасштабный запуск производства состоится до конца этого года: завод планирует выпсукать технику гражданского и военного назначения, а главными рынками видит заграницу.

- Отношение украинских чиновников такое, что лучше купить за рубежом, чем у нас. То все хотели ездить на МАЗах, теперь, когда Белоруссия попала под санкции, все МАЗа сторонятся… И, в итоге, за границей закупаются машины в 3—5 дороже, чем наши, — отметил Роман Черняк.

К слову, сейчас КрАЗ не имеет права участвовать в тендерах, организованных правительством Украины, так как компания носит статус банкрота. В ближайшие месяцы, по словам господина Черняка, «баланс станет положительным».

Кстати, что касается вышеупомянутого МАЗа. Минский автозавод готов отказаться от двигателей и трансмиссий российского производства, переведя абсолютно весь свой модельный ряд на китайские силовые агрегаты — моторы Weichai и коробки передач Fast Gear. Портал «АвтоВзгляд» выяснил истинную причину смены агрегатной базы.