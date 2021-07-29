Крутые «ксивы» для простых водителей, как «защита» от ГИБДД

Зависть подсказывает, что неприкасаемость и вседозволенность, оформленная визуальным образом, адресованы неудачникам на дешевых машинах. Богатые самоутверждаются и доминируют, нищие тоскуют и покоряются. На самом деле вся атрибутика внешней силы в первую очередь адресована инспектору ГАИ, чтоб не приставал. Не ради того, чтобы безнаказанно нарушить и получить прощение, а в более приземленном смысле — чтобы не мешал ехать.

Это очень давно началось. Сначала НКВД превратилась в структуру, совместившую функции ФСБ, МВД, СВР, ФСО. Любой милиционер обладал невиданным могуществом. И превосходством, имея в советской «табели о рангах» заведомое старшинство даже над военными. Что особенно контрастно выглядело на примере сотрудника госбезопасности, где звания были на две ступени выше армейских и сержант из ведомства тов. Берия соответствовал лейтенанту РККА, а капитан был равен полковнику. Имея столько превосходства над военными, к обывателями, как сказал Груздев Жеглову в «Место встречи изменить нельзя» — сотрудники НКВД относились бесцеремонно.

Далекие от госбезопасности гаишники, наравне с прочими работниками НКВД, степенно третировали водителей, повседневно придираясь, унижая и отбирая деньги. Все это до сих пор называется «профилактикой правонарушений». И водителям потребовалась защита от ГАИ.