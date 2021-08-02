Коронавирус заставил GM отказаться от кроссоверов ради пикапов

С начала августа компания приостанавливает производство кроссоверов Chevrolet Traverse и Buick Enclave, сконцентрировавшись на сборке больших пикапов Chevrolet Silverado и GMC Sierra. Такое решение менеджмент принял из-за дефицита электронных компонентов, которых на все модели просто не хватает. А поскольку пикапы в США очень ценят, им и отдали предпочтение.

Напомним, что ранее несколько партий машин GM выпустил без системы старт-стоп и беспроводной зарядки телефонов. Говорят, покупатели получили компенсации за недостающие опции.

Что касается России, то на нас дефицит микрочипов тоже скажется. Сроки поставки новых машин увеличатся еще больше, а на те автомобили, что уже есть в наличии, дилеры продолжат накручивать ценники и пичкать их дополнительным оборудованием. Так что гражданам предстоит либо отложить покупку транспортного средства, либо существенно переплатить за новый автомобиль.