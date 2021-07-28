У Geely Coolray появился «икс-фейс», похожий на автомобили LADA

Фото производителя.
Стив Маттин больше не командует парадом на АВТОВАЗе, но его дизайнерские идеи продолжают жить. Специально или случайно, но компания Geely, решив обновить свой Coolray, воспользовалась главным приемом английского маэстро — разместила на переднем бампере крупную X-образную вставку.
Алексей Кованов

Geely Coolray продается просто отменно — и в Китае, и в России. Поэтому дизайнеры лишь немного подправили удачный образ образца 2018 года: обновление принесло новые решетку, бамперы и спойлер. Также перечень обновок пополнили окраска желтым металликом и черные 18-дюймовые диски.

В салоне дело тоже ограничилось мелкими, но довольно важными штрихами. Скажем, диагональ дисплея медиасистемы разом выросла до 12,3 дюйма против прежних 10,25. У преселективного «робота» появился селектор другой формы, а в список вариантов отделки добавились свежие варианты — например, стильный желтый (как на фото).

Фото производителя.

В плане техники — никаких измнений. В Поднебесной модель Binyue, как там именуется Coolray, оснащается двумя бензиновыми турбомоторами на выбор — объемом 1,4 (141 л. с.) и 1,5 (177 л. с.) литра. Также есть мягкий гибрид отдачей аж в 190 л. с.

Кстати, эту гибридную установку также имеет доступный россиянам Geely Atlas Pro. Здесь под капотом стоит 3-цилиндровый турбомотор с отдачей в 177 сил, к которому через ременный привод прилажен 48-вольтовый стартер-генератор. Притом последний выдает солидные 13 л. с. мощности и 50 Нм момента.

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28 июля 2021
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