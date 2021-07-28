У Geely Coolray появился «икс-фейс», похожий на автомобили LADA

Geely Coolray продается просто отменно — и в Китае, и в России. Поэтому дизайнеры лишь немного подправили удачный образ образца 2018 года: обновление принесло новые решетку, бамперы и спойлер. Также перечень обновок пополнили окраска желтым металликом и черные 18-дюймовые диски.

В салоне дело тоже ограничилось мелкими, но довольно важными штрихами. Скажем, диагональ дисплея медиасистемы разом выросла до 12,3 дюйма против прежних 10,25. У преселективного «робота» появился селектор другой формы, а в список вариантов отделки добавились свежие варианты — например, стильный желтый (как на фото).