У Geely Coolray появился «икс-фейс», похожий на автомобили LADA

Geely Coolray продается просто отменно — и в Китае, и в России. Поэтому дизайнеры лишь немного подправили удачный образ образца 2018 года: обновление принесло новые решетку, бамперы и спойлер. Также перечень обновок пополнили окраска желтым металликом и черные 18-дюймовые диски.
В салоне дело тоже ограничилось мелкими, но довольно важными штрихами. Скажем, диагональ дисплея медиасистемы разом выросла до 12,3 дюйма против прежних 10,25. У преселективного «робота» появился селектор другой формы, а в список вариантов отделки добавились свежие варианты — например, стильный желтый (как на фото).
В плане техники — никаких измнений. В Поднебесной модель Binyue, как там именуется Coolray, оснащается двумя бензиновыми турбомоторами на выбор — объемом 1,4 (141 л. с.) и 1,5 (177 л. с.) литра. Также есть мягкий гибрид отдачей аж в 190 л. с.
Кстати, эту гибридную установку также имеет доступный россиянам Geely Atlas Pro. Здесь под капотом стоит 3-цилиндровый турбомотор с отдачей в 177 сил, к которому через ременный привод прилажен 48-вольтовый стартер-генератор. Притом последний выдает солидные 13 л. с. мощности и 50 Нм момента.