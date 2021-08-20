Вот, как будет выглядеть новейший Lexus LF-Z

Как мы знаем, Lexus не сильно меняет концептуальные наработки, оборачивая их в серию. И это похвально, ведь немногие автостроители умеют максимально приблизить свои шоу-кары к товарным образцам.

LF-Z Electrified олицетворяет будущее бренда Lexus, поэтому приятно видеть, что это будущее представлено столь разнообразными талантами в области дизайна. Каждый из сотрудников привносит новую энергию, которая не только переосмысливает интерьер LF-Z, но и исследует темы следующей главы истории марки, — подчеркнул генеральный менеджер Lexus International Брайан Болейн.

Что ж, вероятно, скоро новинки премиальной японской марки станут еще более неординарыми, космическими и футуристичными.