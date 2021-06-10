Все, что вы хотели знать о Lexus NX нового поколения

Для начала, пожалуй, стоит сказать, что семь за семь лет присутствия на европейском рынке Lexus NX разлетелся тиражом свыше 170 000 экземпляров. Причем более 40 000 автомобилей было продано в России. Спору нет — модель, пережившая смену поколений, заметно укрепит позиции премиальной японской марки.
Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» главный инженер Lexus Такеаки Като, 95 % деталей свежего NX являются новыми, а «для оттачивания динамических характеристик автомобиля, рулевого управления и торможения были привлечены профессиональные гонщики».
Несмотря на принадлежность к компактному классу кроссоверов, новый Lexus NX стал ощутимо больше: длина и ширина растянулись на 20 мм, а колесная база — на 30 мм.
Отдельное внимание японцы уделили дизайну автомобиля, который стал броским и экстравагантным, но при этом сохранил узнаваемый образ. Грани кузовных панелей получились куда более острыми, арки — расширенными, а оптика — одновременно дерзкой и элегантной. Фирменная решетка радиатора отныне обладает трехмерным эффектом — не в последнюю очередь благодаря вертикальному расположению. Корму украшают L-образные комбинированные фонари с подсветкой по всей ширине задней части кузова.
Интерьер выполнен в лучших традициях японского «люкса». Здесь царствуют высококачественные материалы отделки, а за атмосферу и настроение отвечают амбиентная подсветка с выбором из 64 различных цветов и умный информационно-развлекательный комплекс.
Драйверское место устроено в соответствии с подходом «руки на руле, глаза на дороге». Иными словами, к эргономике NX впредь не сможет придраться даже самый отъявленный скептик. Интуитивно понятный интерфейс требует минимум движений не только головы с руками, но и глаз.
Новые анатомические кресла обладают эффективной боковой поддержкой и удобным поясничным подпором, а за тишину отвечает обилие звукопоглощающих материалов, в том числе, минимизирующих вибрации при езде по неровностям. Проще говоря, в салоне нового NX теперь так же тихо, как на экзамене в ГИБДД.
Кроме того, кроссовер стал первой моделью Lexus с электронной системой открывания дверей E-Latch. Эта технология заменяет хорошо знакомую внутреннюю дверную ручку с клавишей на дверной панели. А еще стала на четыре секунды быстрее открываться-запираться пятая дверь. Да к тому же, почти бесшумно. Среди прочих прелестей жизни — дистанционное управление рядом функций в автомобиле посредством смартфона.
Мультимедиа представлена 14-дюймовым планшетом, не бликующим на солнце и умеющим распознавать голосовые команды. Процессор головного устройства в 3,6 раза повысил свое быстродействие, а навигация научилась строить маршруты и показывать «пробки» без подключения к интернету. Беспроводная зарядка для смартфонов заряжает гаджеты на 50% шустрее, чем раньше.
За безопасность обитателей салона отвечает функция автоматического торможения, распознающая не только машины, но и деревья, велосипедистов, пешеходов и даже собак. Адаптивный круиз-контроль заранее может разгадать намерения попутного автомобиля перестроиться в ваш ряд, а индикатор полосы следования мгновенно отреагирует в случае необходимости.
«Лексус» обучен читать огромное количество дорожных знаков, держать в их рамках разрешенную скорость, а также определять сигналы светофора. А если и этого вам покажется мало, то автомобиль готов самостоятельно перестраиваться, обгонять и уходить от столкновения с машинами, едущими в поперечном направлении.
Как же все это богатство и роскошь уживаются на колесах? А все благодаря уверенному напору силовых установок. На выбор имеются 2,5-литровый атмосферник с упряжкой из 199 «жеребцов», а также 279-сильный турбодвижок о 2,4 литрах. Скорострельный восьмиступенчатый «автомат» прицельно раскидывает крутящий момент по осям.
Любители природы наверняка оценят гибридную версию NX 450h+2 суммарной мощностью в 306 л. с. и возможностью зарядки батареи от электросети. Именно эту модификацию японцы решили вывести в топ. Вероятно, из-за того, что дальность хода в электрическом режиме оказалась лучшим показателем в сегменте — 63 километра. Причем на одной электротяге кроссовер способен разогнаться до 135 км/ч, экономя до 20% топлива. Надо признать, неплохо. Вот только бы еще цены на это самое электричество не поднимались.
Управляемость нам обещают на уровне ювелирно образцовой. Выразим респект архитектуре GA-K, позволяющей достичь автомобилю низкого центра тяжести, более эффективного распределения массы между осями, а заодно и получить увеличенную колею. Разумеется, поколдовали инженеры и над настройками подвески и рулевого управления. В общем, японцы действительно потрудились. Теперь осталось дождаться цен и дату старта продаж, которые нам обещают огласить в самое ближайшее время.