Все, что вы хотели знать о Lexus NX нового поколения

Для начала, пожалуй, стоит сказать, что семь за семь лет присутствия на европейском рынке Lexus NX разлетелся тиражом свыше 170 000 экземпляров. Причем более 40 000 автомобилей было продано в России. Спору нет — модель, пережившая смену поколений, заметно укрепит позиции премиальной японской марки.

Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» главный инженер Lexus Такеаки Като, 95 % деталей свежего NX являются новыми, а «для оттачивания динамических характеристик автомобиля, рулевого управления и торможения были привлечены профессиональные гонщики».

Несмотря на принадлежность к компактному классу кроссоверов, новый Lexus NX стал ощутимо больше: длина и ширина растянулись на 20 мм, а колесная база — на 30 мм.

Отдельное внимание японцы уделили дизайну автомобиля, который стал броским и экстравагантным, но при этом сохранил узнаваемый образ. Грани кузовных панелей получились куда более острыми, арки — расширенными, а оптика — одновременно дерзкой и элегантной. Фирменная решетка радиатора отныне обладает трехмерным эффектом — не в последнюю очередь благодаря вертикальному расположению. Корму украшают L-образные комбинированные фонари с подсветкой по всей ширине задней части кузова.