Mazda CX-5 обновилась, а CX-30 ушла из России, но временно

Зато японцы здорово перетряхнули подвеску, чтобы улучшить управляемость и уменьшить вибрации. Кроме того, адаптивные фары сделались умнее, а ездовая электроника обзавелась подсистемой Mi-Drive, что позволяет выбрать подходящие конкретному водителю настройки.

Других изменинй нет, поэтому перейдем к обсуждению второго инфоповода: в Россию прекращены поставки кроссоверов CX-30, поэтому дилеры сейчас распродают остатки таких автомобилей по цене от 1 730 000 рублей.

Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» в российском представительстве Mazda, сокращение линейки имеет вполне объективные причины: для выпуска «тридцаток» на заводе Sollers во Владивостоке банально не хватает электронных плат. Но поставки будут возобновлены, как только разрешится глобальный дефицит автокомпонентов.

Вот только когда это случится, предскать сейчас не может, похоже, никто…