Mazda CX-5 обновилась, а CX-30 ушла из России, но временно

Итак, что касается «пятерки»: рестайлинг принес другие фары, задние фонари и бамперы. Кроме того, в гамме появилась достаточно стильная версия GT Sport (на заглавном фото), у которой пластиковый обвес не черный или серый, а окрашен под цвет кузова.
В салоне — почти ничего нового, ведь широкоформатный экран диагональю 10,25 дюйма начали ставить еще год назад. А сейчас прибавились лишь беспроводной зарядник для смартфонов, а также свежие вариации декора
Зато японцы здорово перетряхнули подвеску, чтобы улучшить управляемость и уменьшить вибрации. Кроме того, адаптивные фары сделались умнее, а ездовая электроника обзавелась подсистемой Mi-Drive, что позволяет выбрать подходящие конкретному водителю настройки.
Других изменинй нет, поэтому перейдем к обсуждению второго инфоповода: в Россию прекращены поставки кроссоверов CX-30, поэтому дилеры сейчас распродают остатки таких автомобилей по цене от 1 730 000 рублей.
Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» в российском представительстве Mazda, сокращение линейки имеет вполне объективные причины: для выпуска «тридцаток» на заводе Sollers во Владивостоке банально не хватает электронных плат. Но поставки будут возобновлены, как только разрешится глобальный дефицит автокомпонентов.
Вот только когда это случится, предскать сейчас не может, похоже, никто…