Почему на самом деле отмена техосмотра в России — полная фикция

Как известно, масса автомобилей, формально зарегистрированных в ГИБДД на физическое лицо, по факту используются их владельцами для заработка. Речь идет не только о гражданах, добывающих хлеб насущный с помощью таксомотороных агрегаторов. Многие россияне сегодня вынужденно подрабатывают на собственных машинах в курьерских службах. И им придется проходить ТО в обязательном порядке.
Кроме того, легкий коммерческий транспорт, принадлежащий индивидуальным предпринимателям и официальным самозанятым, используется ими при ведении бизнеса. Согласно букве законопроекта, если, скажем, агент по недвижимости на собственной легковушке перемещается по городу, показывая квартиры потенциальным покупателям, его машина тоже должна проходить обязательный техосмотр.
Чтобы убедиться в этом, достаточно ознакомиться с текстом законопроекта, внесенного «Единой Россией» в Госдуму перед самыми выборами депутатов.
Цитируем: «легковые автомобили и мототранспортные средства, принадлежащие на праве собственности физическим лицам и используемые ими исключительно в личных целях, не связанных с иной деятельностью, в том числе с предоставлением услуг легкового такси, осуществлением перевозок пассажиров, использованием личного транспорта в служебных целях, не подлежат техническому осмотру».
Следуя букве этого будущего закона, «перевозить пассажиров» на машине, не проходящей ежегодного ТО, будет нельзя. Получается, что даже членов семьи пускать в салон своего авто можно будет лишь на стоянке. Иначе, не дай бог, на дороге остановит гаишник, увидит, что рядом с тобой путешествует пассажир-жена и оштрафует за езду без техосмотра. Ведь уже с марта будущего года заработает штраф за подобное нарушение в размере 2000 рублей.
Получается, что в случае принятия этого законопроекта в существующем виде, сама идея отмены обязательного техосмотра для легковых машин в России будет выхолощена. Это докажет, что вся поднятая вокруг него шумиха в СМИ непосредственно перед выборами депутатов Госдумы — не более чем циничный ход в предвыборной компании.