Почему на самом деле отмена техосмотра в России — полная фикция

Как известно, масса автомобилей, формально зарегистрированных в ГИБДД на физическое лицо, по факту используются их владельцами для заработка. Речь идет не только о гражданах, добывающих хлеб насущный с помощью таксомотороных агрегаторов. Многие россияне сегодня вынужденно подрабатывают на собственных машинах в курьерских службах. И им придется проходить ТО в обязательном порядке.

Кроме того, легкий коммерческий транспорт, принадлежащий индивидуальным предпринимателям и официальным самозанятым, используется ими при ведении бизнеса. Согласно букве законопроекта, если, скажем, агент по недвижимости на собственной легковушке перемещается по городу, показывая квартиры потенциальным покупателям, его машина тоже должна проходить обязательный техосмотр.

Чтобы убедиться в этом, достаточно ознакомиться с текстом законопроекта, внесенного «Единой Россией» в Госдуму перед самыми выборами депутатов.