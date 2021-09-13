Какие ужасы могут ждать автовладельцев после интеграции России и Белоруссии

Главы государств договорились в общей сложности о 28 программах взаимной интеграции двух стран во многих сферах жизни. Они касаются, в том числе, и безопасности дорожного движения. А какая безопасность без ПДД и административной ответственности за их нарушения!? Неприятная новость тут в том, что белорусский КоАП по отношению к водителям гораздо жестче, чем его российский аналог.
Не даром отечественные чиновники и законодатели, когда им приходит в голову мысль попиариться на теме закручивания гаек для автомобилистов, частенько с придыханием вспоминают именно о нем. Углубление интеграции РФ и РБ может стать идеальным шансом для этих деятелей, жаждущих окончательно «загнать под плинтус» отечественных водителей драконовскими штрафами и лишением «прав» хоть на пустом месте.
В этой связи мы решили рассказать моторизованным соотечественникам, что, с большой вероятностью, им обещает самое ближайшее будущее. Для простоты восприятия мы сразу перевели суммы белорусских штрафов за нарушения ПДД в российские рубли. Тем более, что они в КоАП РБ указаны не в денежном выражении, а в «базовых величинах». Эта самая «базовая величина» сейчас эквивалентна 853 российским рублям. Так что нам пришлось еще и округлять результаты «конвертации»…
Итак, начнем! В Белоруссии, например, достаточно создать на дороге «аварийную обстановку» чтобы получить штраф в размере, эквивалентном 17 000 рублей или лишиться «прав» на два года! «Нештрафуемый порог скорости» в РБ равен не 20 км/ч, а 10 км/ч. Превышение на 10—20 км/ч «стоит» 850 рублей штрафа, превышение на 20—30 км/ч — до 2500 рублей, на 30—40 км/ч — до 8500 рублей, и свыше 40 км/ч — до 10 000 рублей штрафа. Повторное в течении года превышение свыше 20 км/ч — до 12 000 штрафа или лишение «прав» на год.
За проезд «на красный» придется заплатить 8500 рублей. Бибикнул рядом с митингом или дискотекой — отдай те же 8500 рублей и «права» (на год). Не уступил автобусу, пешеходу, транспорту на главной дороге, либо нарушил требования разметки — расстанешься с 4200 рублями.
За «встречку» полагается взыскание 8500 ₽ либо лишение в/у на год. Не пропустил полицейскую машину или «скорую помощь» — 8500 рубликов в казну и обязательное изъятие «прав» на год. Второй раз за год попался на разговоре по телефону за рулем или, скажем, на езде без шлема на мотоцикле — готовь до 17 000 рублей государству. За пьяную езду с менее чем 0,8 промилле в выдохе с вас возьмут 85 000 «деревянных» и отберут «права» на три года.
Если у вас намеряют больше 0,8 промилле, придется отдать уже 170 000 рублей и остаться без машины на пять лет. То же самое и за отказ от медосвидетельствования. Виновнику аварии, в которой хотя бы один человек получил «легкие телесные», предстоит расстаться с 25 000 рублями и лишиться водительского удостоверения на пару лет.
Если водитель не остановился по требованию полиции и та устроила за ним погоню, ему придется заплатить в казну 42 500 рубля и походить пешком два года. Любопытно, что за повторное нарушение в течении года правил парковки полагается изъятие у гражданина 8500 рублей. Та же сумма штрафа установлена за организацию ДТП без полиса ОСАГО.
Поразительно, но в Белоруссии пешеходов и велосипедистов за нарушения ПДД довольно жестко штрафуют — на 2500 рублей. Пьяному пешеходу-нарушителю грозит уже 4000 рублей штрафа. Когда пешеход создал аварийную ситуацию, с него сдерут 7000 рублей. Ну а если из-за пешехода произошла авария и кто-то пострадал, ему придется выплатить государству до 17 000 рублей. Пожалуй, «пешеходные» статьи из КоАП братского народа нам действительно стоит перенять, в отличи от остальных.
Понятно, что далеко не все из этих ужасов (с точки зрения российского автовладельца) перекочуют в новый российско-белорусский КоАП. Но даже малой их толики хватит, чтобы вызвать бурю негодования у отечественных автомобилистов.