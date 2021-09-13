Какие ужасы могут ждать автовладельцев после интеграции России и Белоруссии

Главы государств договорились в общей сложности о 28 программах взаимной интеграции двух стран во многих сферах жизни. Они касаются, в том числе, и безопасности дорожного движения. А какая безопасность без ПДД и административной ответственности за их нарушения!? Неприятная новость тут в том, что белорусский КоАП по отношению к водителям гораздо жестче, чем его российский аналог.

Не даром отечественные чиновники и законодатели, когда им приходит в голову мысль попиариться на теме закручивания гаек для автомобилистов, частенько с придыханием вспоминают именно о нем. Углубление интеграции РФ и РБ может стать идеальным шансом для этих деятелей, жаждущих окончательно «загнать под плинтус» отечественных водителей драконовскими штрафами и лишением «прав» хоть на пустом месте.

В этой связи мы решили рассказать моторизованным соотечественникам, что, с большой вероятностью, им обещает самое ближайшее будущее. Для простоты восприятия мы сразу перевели суммы белорусских штрафов за нарушения ПДД в российские рубли. Тем более, что они в КоАП РБ указаны не в денежном выражении, а в «базовых величинах». Эта самая «базовая величина» сейчас эквивалентна 853 российским рублям. Так что нам пришлось еще и округлять результаты «конвертации»…