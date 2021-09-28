Названа дата старта производства нового Peugeot 308

Peugeot 308 нового поколения получил колесную базу длинной 2675 мм. Общая длина хетчбэка составляет 4367 мм. Ширина — 1852 мм). В базовой комплектации машина получила светодиодную переднюю и заднюю оптику. Опционально возможна установка матричных фар. 308-й комплектуется виртуальной «приборкой» диагональю в 10 дюймов. В топовых версиях ее дополнили трехмерным эффектом. Кроме того, в дорогих исполнениях машины монитор медиасистемы дополнен сенсорной панелью с крупными «горячими кнопками», с помощью которых водитель может настроить себе быстрый доступ в нужные ему разделы меню. Селектор «автомата» стал кнопочным.

Выбор двигателей хетчбэка невелик. В нем присутствует бензиновый трехцилиндровый турбомотор объемом 1,2 л. с в двух исполнениях: мощностью 110 или 130 л. с., а также четырехцилиндровый турбодизель на 130 «лошадей». В «базе» машине предназначается 6-ступенчатая «механика». За доплату модель можно оснастить 8-диапазонным «автоматом». Европейской публике будут преложены еще и подзаряжаемые гибриды мощностью 180 и 225 л. с. на основе 1,6-литрового мотора. О сроках появления нового Peugeot 308 в России пока ничего не известно.