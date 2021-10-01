Линейку так и не увидевших свет моделей Aurus ждет рестайлинг

Между тем, четыре года (а от утверждения дизайна прошло даже больше) — непозволительно большой срок по меркам современного автопрома! Тут не то, что надо срочно запускать конвейер, а вовсю готовить рестайлинг. Проще говоря, внешность «Аурусов» успела устареть да начала выпуска самой машины… Точнее машин — минивэн серийно делать не планируют, а вот внедорожник вроде бы имеет кое-какие шансы когда-нибудь выйти на рынок.

Боссы российского люксового бренда все это прекрасно понимают, а потому, как стало известно порталу «АвтоВзгляд», вовсю готовят обновление автомобилей. Оно затронет не только внешность, но и техническую часть моделей.

Между тем, по нашей собственной информации, даже базовые седаны Senat, старт продаж которых планировался на минувший июнь, все еще не добрались до дилерской сети! Так что реализация планов крайне далека от намеченного графика.