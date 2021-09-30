МАЗ сделал новую модель из китайского «грузовика-убийцы»

Удивительно, но свежий среднетоннажный бескапотник белорусы показали не на московской выставке «Комтранс», а кулуарно, на местном празднике, посвященном Дню машиностроителя.

Грузовик получил индекс МАЗ-365120. Новинка весит 7500 кг при грузоподъемности 4800, а под кабиной скрывается турбодизель Weichai Power мощностью 144 л. с., с которым состыкована 6-ступенчатая механическая коробка Fast Gear. Любопытно, что моторы и КП делают на заводе под Минском, так что локализация грузовичка может быть довольно высокой.

Сам автомобиль — не собственная разработка минчан, а «поднебесный» Shacman, на который МАЗ наклеил свои эмблемы. К слову, в России технику марки Shacman называют «грузовиками-убийцами»: из-за безразмерных кузовов их охотно покупают на стройки и в карьеры. В итоге, перегруженным сверх всякой нормы «Шахманом» банально «не хватает» тормозов… Но здесь — автомобиль другого класса.

— Это новая ниша для нас. Машина будет использоваться там, где требуется высокая маневренность, низкая снаряженная масса, но при этом высокая грузоподъемность. Модель — пока опытный образец, проходящий сертификацию. Надеемся, что к концу этого — началу следующего года грузовик пойдет клиентам, — рассказал порталу «АвтоВзгляд» заместитель главного конструктора МАЗ по автомобильной технике Алексей Микульчик.

Кстати, когда ГАЗ рассекретил свой «Валдай Next», многие комментарии были резко негативными: дескать, ничего не можем сделать сами, двигатель и кабина — китайские. И действительно, кабинный модуль и силовой агрегат имеют «поднебесное» происхождение. Портал «АвтоВзгляд» разобрался, хорошо это или плохо.