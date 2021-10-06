7 самых популярных седанов и лифтбэков в России

По данным Комитета автопроизводителей АЕБ, за первые три квартала 2021 года продажи новых машин выросли более чем на 15%, в сравнении с тем же периодом прошлого года — на 11 196 штук.
Самой популярной моделью оказалась LADA Granta. И хоть этот бестселлер многих лет в сенябре откатился на шестое место с результатом 3886 проданных машин, за 9 месяцев удалось продать 90 986 автомобиля, что вывело седан в лидеры.
К технически устаревшему седану подбирается более современная LADA Vesta. За 9 месяцев она разошлась тиражом 82 860 экземпляров. И хоть в семействе есть универсал, все равно основной объем продаж приходится на седаны. Тем более, что выбрать есть из чего. Кроме стандартной «Весты» есть еще кросс-версия и «заряженная» модификация Sport.
Второе и третье места занимают представители корейского автопрома. Это «слетанная пара» — Kia Rio и Hyundai Solaris. Причем «Рио» обошел «Солярис» довольно существенно. Rio продали 63 220 штук, а «Солярисов» — 48 840 штук.
Четвертое и пятое места также разделяют родственные модели, но уже европейских брендов. Это лифтбэки Volkswagen Polo и Skoda Rapid с результатом 39 689 и 33 948 проданных экземпляров соответственно. Эти машины мы также включили в рейтинг, так как они напрямую конкурируют с седанами. Да и многие покупатели выбирают их из-за просторного багажника, которым седан похвастать не может.
Что касается более дорогих моделей, то легендарная Toyota Camry уступила место Kia K5. «Кореянок» продали 24 150 штук, а «японок» 23 127 штук. Получается, что K5 недаром нарекли «убийцей Кэмри», причем еще до официальной премьеры. Модель справилась со своей задачей, потому корейцы могут быть доволны.