7 самых популярных седанов и лифтбэков в России

Фото из открытых источников
Несмотря на настоящее наступление кроссоверов на российский рынок, седаны продолжают оставаться весьма востребованными нашими покупателями. К ним присоединились и лифтбэки, так как на этот тип кузова очень часто обращают внимание «седановоды». О том, какие седаны и лифтбэки оказались в нашей стране самыми популярными, рассказывает портал «АвтоВзгляд».
Виктор Васильев

По данным Комитета автопроизводителей АЕБ, за первые три квартала 2021 года продажи новых машин выросли более чем на 15%, в сравнении с тем же периодом прошлого года — на 11 196 штук.

Самой популярной моделью оказалась LADA Granta. И хоть этот бестселлер многих лет в сенябре откатился на шестое место с результатом 3886 проданных машин, за 9 месяцев удалось продать 90 986 автомобиля, что вывело седан в лидеры.

К технически устаревшему седану подбирается более современная LADA Vesta. За 9 месяцев она разошлась тиражом 82 860 экземпляров. И хоть в семействе есть универсал, все равно основной объем продаж приходится на седаны. Тем более, что выбрать есть из чего. Кроме стандартной «Весты» есть еще кросс-версия и «заряженная» модификация Sport.

Второе и третье места занимают представители корейского автопрома. Это «слетанная пара» — Kia Rio и Hyundai Solaris. Причем «Рио» обошел «Солярис» довольно существенно. Rio продали 63 220 штук, а «Солярисов» — 48 840 штук.

Фото из открытых источников

Четвертое и пятое места также разделяют родственные модели, но уже европейских брендов. Это лифтбэки Volkswagen Polo и Skoda Rapid с результатом 39 689 и 33 948 проданных экземпляров соответственно. Эти машины мы также включили в рейтинг, так как они напрямую конкурируют с седанами. Да и многие покупатели выбирают их из-за просторного багажника, которым седан похвастать не может.

Что касается более дорогих моделей, то легендарная Toyota Camry уступила место Kia K5. «Кореянок» продали 24 150 штук, а «японок» 23 127 штук. Получается, что K5 недаром нарекли «убийцей Кэмри», причем еще до официальной премьеры. Модель справилась со своей задачей, потому корейцы могут быть доволны.

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6 октября 2021
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