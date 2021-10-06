7 самых популярных седанов и лифтбэков в России

По данным Комитета автопроизводителей АЕБ, за первые три квартала 2021 года продажи новых машин выросли более чем на 15%, в сравнении с тем же периодом прошлого года — на 11 196 штук.

Самой популярной моделью оказалась LADA Granta. И хоть этот бестселлер многих лет в сенябре откатился на шестое место с результатом 3886 проданных машин, за 9 месяцев удалось продать 90 986 автомобиля, что вывело седан в лидеры.

К технически устаревшему седану подбирается более современная LADA Vesta. За 9 месяцев она разошлась тиражом 82 860 экземпляров. И хоть в семействе есть универсал, все равно основной объем продаж приходится на седаны. Тем более, что выбрать есть из чего. Кроме стандартной «Весты» есть еще кросс-версия и «заряженная» модификация Sport.

Второе и третье места занимают представители корейского автопрома. Это «слетанная пара» — Kia Rio и Hyundai Solaris. Причем «Рио» обошел «Солярис» довольно существенно. Rio продали 63 220 штук, а «Солярисов» — 48 840 штук.