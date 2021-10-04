Какой антифриз следует использовать, когда не знаешь, что залито сейчас

Фото из открытых источников
Порой, когда нужно долить антифриз в систему охлаждения, многие водители вообще не представляют, какая жидкость уже находится в системе. В итоге автолюбители смешивают антифризы разных цветов и марок, со временем получая серьезные проблемы с мотором, вроде объемного перегрева. О том, какой антифриз можно лить в систему, чтобы не навредить мотору, рассказывает портал «АвтоВзгляд».
Виктор Васильев

Разные по цвету антифризы имеют различный химический состав, поэтому смешивать между собой такие «охлаждайки» не рекомендуется. Красные составы, еще называют карбоксилатными, зеленые — гибридными, а фиолетовые — лобридными. Их рекомендуют для систем охлаждения разных марок автомобилей и красят как раз для того, чтобы не перепутать. Здесь заметим, что если любая жидкость меняет цвет и становится мутно-коричневой, то ее срок службы исчерпан.

В антифризе красного цвета нет фосфатов, аминов или нитратов, которые можно встретить в жидкостях низкого качества. Поэтому если разбавить этот антифриз дешевым, то подобный шаг ускорит коррозию металлических деталей, что увеличит риск протечек. Не будем забывать и о том, что дешевый антифриз при нагревании может вспыхнуть открытым пламенем. Поэтому при подобном смешивании может получиться локальное возгорание, которое приведет к полноценному пожару.

Фото из открытых источников

В составе зеленого антифриза содержатся неорганические присадки, так называемые, силикаты. То есть если смешать, скажем, красный и зеленый антифриз, получим ситуацию, когда присадки станут неэффективны, либо вступят в конфликт с веществами, которые есть в составе красной «охлаждайки». Это также может усилить процесс коррозии, особенно, если жидкость контактирует с разными металлами — железом, медью, цинком.

Существуют и составы фиолетового цвета. Как правило, у всех производителей они самые дорогие. Это так называемые универсальные антифризы, или лобридные. В их составе есть неорганические присадки, которые не вступают в конфликт ни с какими другими, что позволяет смешивать их с любой «жижей». К тому же, они не меняют цвет антифриза, залитого изначально. Вот их и можно использовать на долив, даже если вы понятия не имеете, какая «охлаждайка» залита в машине. Конечно же, придется раскошелиться, но это лучше, чем ремонтировать мотор после перегрева.

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4 октября 2021
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