Стали известны первые подробности о новом поколении Skoda Superb

Фото: Motor1.com
Самому крупном лифтбэку чешской марки провели рестайлинг в далеком 2019 году, и после этого новостей про обновление модели не было. Ходили слухи, что флагман и вовсе снимут с производства, но чехи решили оставить его в своей модельной линейке. И, судя по фото, во всю взялись за разработку нового поколения автомобиля.
Виктор Васильев

Как передает издание Automedia, чехи решили сохранить, как лифтбэк, так и универсал. Хотя ранее ходили слухи о том, что первый тип кузова отправят на пенсию из-за снижения интереса покупателей к этому форм-фактору.

Кроме того, в Европе удалось сфотографировать так называемый «мул» новой машины. Это когда новые агрегаты скрывают под кузовом старой модели. Тем не менее, на фото можно четко рассмотреть новый передний бампер с крупными воздуховодами.

Ожидается, что Superb сменит поколение в одно время с Volkswagen Passat, то есть в 2023 году, а собирать обе модели станут в Словакии. Важно и то, что базирование на общих производственных мощностях может означать следующее: Superb попрощается с механической коробкой передач.

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4 октября 2021
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