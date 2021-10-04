Стали известны первые подробности о новом поколении Skoda Superb

Как передает издание Automedia, чехи решили сохранить, как лифтбэк, так и универсал. Хотя ранее ходили слухи о том, что первый тип кузова отправят на пенсию из-за снижения интереса покупателей к этому форм-фактору.

Кроме того, в Европе удалось сфотографировать так называемый «мул» новой машины. Это когда новые агрегаты скрывают под кузовом старой модели. Тем не менее, на фото можно четко рассмотреть новый передний бампер с крупными воздуховодами.

Ожидается, что Superb сменит поколение в одно время с Volkswagen Passat, то есть в 2023 году, а собирать обе модели станут в Словакии. Важно и то, что базирование на общих производственных мощностях может означать следующее: Superb попрощается с механической коробкой передач.