Почему на самом деле китайцы люто задрали цены на свои авто

Несмотря на то, что интерес наших соотечественников к изделиям китайского автопрома продолжает расти, большинство моторизированных россиян до сих пор терзают сомнения, которые до недавнего времени развеивались, благодаря вкусным ценникам. Да только в последнее время «поднебесные» марки перестали предлагать дешевую продукцию, и стоимость их «колес» в ряде случаев вплотную приблизилась к прайсам корейских, японских и даже немецких автомобилей.

И вряд ли взвинченные цены смогут поднять уровень доверия россиян к машинам из КНР. Хотя и удешевить свою продукцию китайцы уже не смогут. Почему? Причин тому несколько. Разобраться в вопросе, и не только в этом, поможет специальный выпуск подкаста от портала «АвтоВзгляд».