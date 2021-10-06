Почему на самом деле китайцы люто задрали цены на свои авто

Фото: АвтоВзгляд
Безусловно, поделки китайских товарищей в последние годы сильно эволюционировали. Нам больше не предлагают откровенные «копипасты» с огромными зазорами по кузову, сомнительно подогнанными элементами интерьера, неприятным запахом в салоне и дохленькими движками. Но позволительно ли, улучшив качество, столь неприлично задирать цены? Ответ на вопрос нашел портал «АвтоВзгляд».
Портал «АвтоВзгляд»

Несмотря на то, что интерес наших соотечественников к изделиям китайского автопрома продолжает расти, большинство моторизированных россиян до сих пор терзают сомнения, которые до недавнего времени развеивались, благодаря вкусным ценникам. Да только в последнее время «поднебесные» марки перестали предлагать дешевую продукцию, и стоимость их «колес» в ряде случаев вплотную приблизилась к прайсам корейских, японских и даже немецких автомобилей.

И вряд ли взвинченные цены смогут поднять уровень доверия россиян к машинам из КНР. Хотя и удешевить свою продукцию китайцы уже не смогут. Почему? Причин тому несколько. Разобраться в вопросе, и не только в этом, поможет специальный выпуск подкаста от портала «АвтоВзгляд».

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6 октября 2021
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