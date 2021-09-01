Побочные эффекты: первый тест-драйв обновленного Range Rover Velar

Да, каких только поговорок о надежности, точнее, безнадежности не слыхивал русский автолюбитель об изделиях Land Rover. И в большинстве своем они и вправду соответствовали действительности. Перейдя под крыло индусов, старая английская марка прибавила в качестве, а заодно и в цене. Со временем сошли на нет и главные симптомы характерных болезней. Появились новые моторы, окрепла агрегатная база, лишилась глюков мультимедиа… Или нет?

Глядя на обновленный Velar, можно смело диагностировать: «здоров»! Хотя и при знакомстве с пациентом мы откровенно удивились некоторым метаморфозам.

Как театр начинается с вешалки, так автомобиль начинается с брелока. И здесь без преувеличения самый красивый представитель семейства Range Rover заходит с козырей. Таскать с собой обычный ключ владельцам этого кроссовера нет никакого смысла. Их руку будет украшать браслет Activity Key второго поколения, способный полностью заменить собой тот самый брелок, который постоянно мешается в карманах джинсов.

Помимо того, что браслет, как нынче модно говорят, на стиле, он еще и функционален. Его можно использовать как часы, с него можно запускать двигатель и управлять замками. К тому же, он противоударный и не боится воды. Так что можно не боятся забыть дома ключ. Velar подстроится под браслет, выставит климат-контроль и заботливо подгонит настроит водительское кресло.