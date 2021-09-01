Побочные эффекты: первый тест-драйв обновленного Range Rover Velar

Да, каких только поговорок о надежности, точнее, безнадежности не слыхивал русский автолюбитель об изделиях Land Rover. И в большинстве своем они и вправду соответствовали действительности. Перейдя под крыло индусов, старая английская марка прибавила в качестве, а заодно и в цене. Со временем сошли на нет и главные симптомы характерных болезней. Появились новые моторы, окрепла агрегатная база, лишилась глюков мультимедиа… Или нет?
Глядя на обновленный Velar, можно смело диагностировать: «здоров»! Хотя и при знакомстве с пациентом мы откровенно удивились некоторым метаморфозам.
Как театр начинается с вешалки, так автомобиль начинается с брелока. И здесь без преувеличения самый красивый представитель семейства Range Rover заходит с козырей. Таскать с собой обычный ключ владельцам этого кроссовера нет никакого смысла. Их руку будет украшать браслет Activity Key второго поколения, способный полностью заменить собой тот самый брелок, который постоянно мешается в карманах джинсов.
Помимо того, что браслет, как нынче модно говорят, на стиле, он еще и функционален. Его можно использовать как часы, с него можно запускать двигатель и управлять замками. К тому же, он противоударный и не боится воды. Так что можно не боятся забыть дома ключ. Velar подстроится под браслет, выставит климат-контроль и заботливо подгонит настроит водительское кресло.
В салоне, помимо свежих, пропитанных люксов материалов отделки в виде кожи Windsor и дорогой ткани Kvadrat, не сложно заметить обновленный руль и селектор коробки передач. Да и вообще опрятности англичанам под предводительством их бывшей колонии не занимать — интерьер кроссовера роскошен, как униформа королевских гвардейцев. А два дисплея на центральной панели управления — роскошные мохнатые медвежьи шапки на их головах.
Кстати, они также получили обновление. И здесь мы прям слышим выдох армии поклонников английской марки: «да неужели?». Да, Pivi и Pivi Pro (не путать с пивом) в более дорогих комплектациях отныне использует новую платформу, которая обеспечила не только быстродействие и четкую графику, но и стремительный отклик на клацанья пальцами по виртуальным кнопкам. К тому же, мультимедиа больше не глючит. Во всяком случае, за пару недель испытаний головное устройство ни разу не зависло, не потеряло связь со смартфоном и не грешила самопроизвольным лихачеством.
Графика и быстродействие системы действительно улучшились. Управление системами и опциями стало не столь запутанным. Обилие иконок, ранее разбросанных в нижней части тачпада и требущих привыкания, удобно сгруппированы в отдельные секции. Обновления системы отныне происходят по «воздуху» — без проводов. Точно так же обновляются карты навигации, приложения и некоторые управляющие модули кроссовера, перепрошивать которые раньше нужно было лишь в автосервисе.
Вы же знаете, что Spotify пришел в Россию? Музыкальный сервис тут же прописался и в обновленной мультимедийке. А сама по себе система поддерживает сразу два подключения по Bluetooth и беспроводные протоколы Apple CarPlay и Android Auto. Иными словами, через «голову» можно использовать сразу пару мобильных устройств.
Габариты, удобство посадки, ассистенты безопасности и вождения — все это в обновленном «Веларе» сохранено и приумножено.
Кстати, кроссовер обзавелся продвинутой системой фильтрации салона. Под стать коронавирусным трендам, поступающий в салон воздух будет максимально очищен от бактерий, а заодно и пыли да неприятных запахов, задерживая частицы размеров 2,5 микрон. А встроенный ионизатор позволит даже в загазованном городе вдохнуть глоток горного чистейшего воздуха. Магия? Нет, Range Rover Velar!
Комфортабельная езда — конек «Велара», да и любого другого Land Rover. Пневмоподвеска — убаюкивает. Электронные помощники внушают уверенности и обеспечивают безопасность. А теперь здесь еще и адаптивный круиз-контроль с ассистентом рулевого управления. Иными словами, Velar может не только двигаться с заданной скоростью, но и тормозить-ускоряться, контролировать разметку и деликатно подруливать. Причем не бить при этом по рукам, вынуждая напрягать бицепсы. Бонусом стала камера заднего вида, которая отныне числится в списке базовых опций любой из комплектаций.
Возросший акустический комфорт «Велара» достоин отдельной похвалы. Помимо хорошей звукоизоляции его обеспечивает система активного шумоподавления с витиеватым названием Active Road Noise Cancellation (запоминать не обязательно).
Электроника отслеживает вибрации, возникающие в движении. И рассчитав противофазу звуковой волны, гасит низкочастотные шумы. Причем в расчет берется, в том числе, и количество пассажиров в салоне, пристегнутых ремнями. Иначе говоря, уровень шума будет снижен для всех. А это целых 4 децибела!
На деле в салоне кроссовера можно говорить, не повышая голоса и слушать музыку на комфортной для себя и остальных пассажиров громкости абсолютно в любом диапазоне скоростей и даже на убитых русской глубинкой дороге.
Что же до двигателя, то под капотом тестового «Велара» тихонько бурчит модернизированный дизель D300 линейки Ingenium. Сказать, что он тяговит, значит, не сказать ничего. Этот двигатель имеет задорный характер, приятен в ускорениях и выдает аж 650 Нм крутящего момента. Про такие говорят: «обеспечивает паровозную тягу».
Еще бы, разгон до сотни за 6,5 секунд! А аппетит при этом, как у фотомодели, страдающей анорексией. В городском режиме езды больше 9 литров на сотню мы от кроссовера не добились. На трассе же цифры падают еще на парочку литров. Вот тебе и три сотни породистых английских жеребцов.
По итогу без сомнений выносим очевидный вердикт: Range Rover Velar действительно повзрослел, похорошел и поумнел. А главное, что со здоровьем у него теперь все в порядке. Побочные эффекты не выявлены. Если не считать появления новых цветов на кузове…