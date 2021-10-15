Когда «масложор» можно считать вполне нормальным явлением

Фото из открытых источников
Про повышенный расход масла многие водители знают не понаслышке. Часто в этом обвиняют автостроителей, которые прямо говорят про расход масла на угар у своих машин. Однако во многих случаях производители не виноваты в «масложоре». О том, когда повышенный расход масла можно считать нормальным явлением, рассказывает портал «АвтоВзгляд».
Виктор Васильев

В том, что моторы «едят» масло нет ничего удивительного. В последние годы нагрузки на них выросли, а еще стали широко применять наддув. В результате новый бензиновый двигатель может потреблять от 5 до 100 грамм масла на каждую тысячу километров и это абсолютно нормальное явление. А сильно изношенный мотор потребует и 800 грамм. Для дизельного агрегата норма равна, примерно, от 300 до 500 грамм.

Многие производители честно прописывают эти расходы в инструкции по эксплуатации, так что пугаться небольшого масложора не стоит. Но часто в расходе смазки виноват и сам автовладелец.

Дело в том, что чем агрессивнее водитель управляет автомобилем, тем сильнее растет давление в цилиндрах, увеличивая прорывы выхлопных газов в систему вентиляции картера, откуда смазка попадает в камеру сгорания. То же самый эффект происходит при движении на высоких скоростях. Поэтому у любителей нажать на газ расход масла будет всегда больше, чем у спокойных людей.

Фото из открытых источников

«Масложор» будет нормальным явлением, и если после долгого движения по трассе остановится и сразу заглушить двигатель. В этом случае турбина резко лишается охлаждения, что медленно приводит к процессу закоксовки, а это, в свою очередь, доводит двигатель до повышенного расхода масла.

Вспомним и тот факт, что в пробочном трафике, особенно когда на улице стоит жара, масло работает буквально, как в бане. Особенно если двигатель малообъемный и картер у него небольшой. В итоге, с ростом температуры увеличиваются и угар смазки, что ведет к ее повышенному расходу. Вот поэтому жители мегаполисов должны проверять уровень масла чаще, чем те, кто живет загородом.

В конце добавим, что, скажем, расход в три литра масла на 10 000 км пробега для легкой малолитражки можно считать большим расходом, а для крупного и тяжелого внедорожника это вполне допустимый показатель. Так что если мотор начал «кушать» масло выше нормы, можно просто доливать смазку, но следить, дабы аппетит не возростал…

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15 октября 2021
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