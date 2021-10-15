Когда «масложор» можно считать вполне нормальным явлением

В том, что моторы «едят» масло нет ничего удивительного. В последние годы нагрузки на них выросли, а еще стали широко применять наддув. В результате новый бензиновый двигатель может потреблять от 5 до 100 грамм масла на каждую тысячу километров и это абсолютно нормальное явление. А сильно изношенный мотор потребует и 800 грамм. Для дизельного агрегата норма равна, примерно, от 300 до 500 грамм.

Многие производители честно прописывают эти расходы в инструкции по эксплуатации, так что пугаться небольшого масложора не стоит. Но часто в расходе смазки виноват и сам автовладелец.

Дело в том, что чем агрессивнее водитель управляет автомобилем, тем сильнее растет давление в цилиндрах, увеличивая прорывы выхлопных газов в систему вентиляции картера, откуда смазка попадает в камеру сгорания. То же самый эффект происходит при движении на высоких скоростях. Поэтому у любителей нажать на газ расход масла будет всегда больше, чем у спокойных людей.