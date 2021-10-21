В мире нашлась новая причина, чтобы остановились автозаводы

Китайское правительство остановило свыше половины магниевых заводов, сообщает Financial Times. Зачем? По неофициальной версии, Пекин готовится удивить гостей грядущей зимней Олимпиады ясным небом без серого смога. Хотя официально объявлено, что страна всего лишь взяла курс на экономию ресурсов и электроэнергии.

Если говорить конкретно, то власти провинции Шэньси до конца года потребовали прекратить работу 35 из 50 плавильных заводов. Для справки, именно китайские поставщики производят 80% этого металла, а Шэньси — один из ключевых регионов.

При этом сплавы на основе магния являются важным конструкционным материалом для автомобильной промышленности. Из них изготавливаются картеры двигателей, колесные диски, разнообразные кронштейны и многое другое.

Немецкая отраслевая ассоциация WV Metalle уже предупредила, что имеющихся запасов магния европейскому автопрому хватит на несколько недель. В итоге за месяц стоимость тонны Mg выросла на 75%, превысив отметку в 9 000 долларов.

Логично предположить, что вслед за сырьем подорожают готовые детали, а это, в свою очередь, заставит задрать цены автопроизводителей… Если, конечно, автозаводы вообще не остановятся от острого дефицита легкосплавных компонентов.