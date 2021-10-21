Почему на легендарном Заволжском моторном заводе началась паника

Аккурат после нашего материала на ЗМЗ состоялось совместное заседание администрации, профсоюзного актива и руководителей структурных подразделений. Провел мероприятие председатель профкома, а отвечал на вопросы моторостроителей лично генеральный директор ПАО «ЗМЗ», директор ЗФ ООО «УАЗ» Руслан Горевой.

Формально главной темой заседания была заявлена заболеваемость коронавирусом, но немалую часть своего выступления господин Горевой уделил информации от портала «АвтоВзгляд».

- Мы не планируем закрытия производства и продолжаем работу по выпуску 4-цилиндровых двигателей на промплощадке ЗМЗ. И производить их мы будем, я уверен, достаточно долго, так как эти двигатели напрямую связаны с жизненным циклом автомобилей УАЗ, — ответил генеральный директор ПАО «ЗМЗ».

При этом «главный моторостроитель» отметил, что продолжает оптимизировать численность, производственные площади и процессы, а на предприятии ведется постоянная борьба — «за эффективность предприятия, за его будущее».

В соцсетях заявление Руслана Горевого встретили скептически, уточнив: зачем тогда руководство сейчас сокращает целые подразделения, без которых работа завода попросту невозможна? Но, понятно, что ответа на этот вполне логичный вопрос никто не получит.