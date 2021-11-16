Новые и подержанные грузовики теперь можно купить без первоначального взноса

Пожалуй, главная новость на российском лизинговом рынке — это снижение авансов до 0% на легковую, легкую коммерческую и грузовую технику (за исключением автобусов), а также — на специальную технику и самоходные машины. Конечно, такие условия предоставляет далеко не каждая компания…
Однако, как выяснил портал «АвтоВзгляд», столь гибкий подход к широкому спектру техники одним из первых начал применять «Газпромбанк Автолизинг»: чтобы начать пользоваться предметом лизинга, клиентам компании достаточно заключить договор, а затем внести номинальные 1 000 рублей в качестве первого платежа.
- Мы понимаем, что бизнесу сейчас особенно непросто поддерживать прибыльность в условиях регулярных кассовых разрывов, поэтому идем ему навстречу и делаем вхождение в сделки проще. Кроме того, регулярно дорожающая техника требует отвлечения еще больших средств для старта ее эксплуатации даже при таком демократичном виде финансирования, как лизинг, — говорит Лилия Маркова, генеральный директор компании «Газпромбанк Автолизинг».
Еще одна новость — это запуск финансирования подержанной спецтехники и самоходных машин. Притом лизинговая компания не выставляет никаких ограничений по пробегу и моточасам! Что существенно расширяет ассортимент доступных для приобретения вариантов.
Минимальный аванс равен первому платежу за новую аналогичную технику — это 0%. Кроме того, только для клиентов «Газпромбанк Автолизинга» доступны дополнительные привилегии — это фирменная скидка до 2% за платежную дисциплину, а также экономия до 7% на топливе при заправке на АЗС сети «Газпромнефть».
По данным единого реестра «Федресурс», в России сейчас возник ажиотаж вокруг лизинговых программ. Если говорить о той же спецтехнике, то за первые семь месяцев 2021 года по схеме лизинга было продано 25 800 единиц новых и подержанных машин, что аж на 103% превышает прошлогодний показатель.
Чаще всего лизингополучатели приобретают продукцию марок Belarus, JCB, RSM, Komatsu и Кировец. Притом наибольший прирост (в 2 раза) показали дорожно-строительные машины, на долю которой сейчас приходится больше половины всего рынка спецтехники.
По мнению экспертов, главная причина столь резкого рыночного роста — в снятии прошлогодних ограничений для строительной отрасли, а также запуск крупных инфраструктурных проектов, включая грандиозное строительство трассы М-12. Пройдя через Казань, она соединит Москву и Екатеринбург.
Логично предположить, что появление новых механизмов, включая «нулевой аванс», лишь увеличит популярность лизинга. Ведь, кроме всего прочего, юридическое лицо (ООО) или индивидуальный предприниматель (ИП), что работают по общей системе налогообложения (ОСНО), при оформлении лизинга получают прямую выгоду — в виде возмещения НДС со всех платежей по договору.
Также компании имеют возможность снизить налог на прибыль, включив платежи в статью расходов, что также дает немалую экономию. Хотя главное, конечно, — это возможность подобрать оптимальный формат финансирования. То есть, приобретая грузовики или спецтехнику, предприятие может балансировать между минимальным авансом, размером ежемесячного платежа или отсутствием переплат.