Новые и подержанные грузовики теперь можно купить без первоначального взноса

Пожалуй, главная новость на российском лизинговом рынке — это снижение авансов до 0% на легковую, легкую коммерческую и грузовую технику (за исключением автобусов), а также — на специальную технику и самоходные машины. Конечно, такие условия предоставляет далеко не каждая компания…

Однако, как выяснил портал «АвтоВзгляд», столь гибкий подход к широкому спектру техники одним из первых начал применять «Газпромбанк Автолизинг»: чтобы начать пользоваться предметом лизинга, клиентам компании достаточно заключить договор, а затем внести номинальные 1 000 рублей в качестве первого платежа.

- Мы понимаем, что бизнесу сейчас особенно непросто поддерживать прибыльность в условиях регулярных кассовых разрывов, поэтому идем ему навстречу и делаем вхождение в сделки проще. Кроме того, регулярно дорожающая техника требует отвлечения еще больших средств для старта ее эксплуатации даже при таком демократичном виде финансирования, как лизинг, — говорит Лилия Маркова, генеральный директор компании «Газпромбанк Автолизинг».

Еще одна новость — это запуск финансирования подержанной спецтехники и самоходных машин. Притом лизинговая компания не выставляет никаких ограничений по пробегу и моточасам! Что существенно расширяет ассортимент доступных для приобретения вариантов.

Минимальный аванс равен первому платежу за новую аналогичную технику — это 0%. Кроме того, только для клиентов «Газпромбанк Автолизинга» доступны дополнительные привилегии — это фирменная скидка до 2% за платежную дисциплину, а также экономия до 7% на топливе при заправке на АЗС сети «Газпромнефть».