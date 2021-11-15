Ford начал производить кузова для Transit по новой технологии

Фото: Ford
Завод «Соллерс Форд», где сегодня собираются автомобили семейства Transit, внедряет новую технологию производства кузовов изотермических фургонов. Отныне машины-рефрижераторы оснащаются грузовыми отсеками из пенополиуретана уже на конвейере — никакие дополнительные, постпродажные доработки «грузовичков» больше не нужны.
Кристина Извекова

«Соллерс Форд» совместно со своим партнером «СТ Алабуга» запустил линию по производству сэндвич-панелей для фургонов Ford Transit с изотермическими, промтоварными и рефрижераторными кузовами. Теперь при создании конструкции применяется и пенополиуретан. Это позволяет снизить снаряженную массу автомобиля, но при этом увеличить до 200 кг ее грузоподъемность.

Однако этим список преимуществ новой технологии не ограничивается. Пенополиуретан, как известно, может похвастать наименьшим коэффициентом теплопроводимости, а также высокой устойчивостью к влаге, экстремальным температурам (от −60 до +200 С), коррозии и химическим реагентами. Кроме того, он экологичен и долговечен — служит до 40 лет, не требуя особого ухода и ремонта.

Остается лишь добавить, что фургоны Ford Transit с кузовами из новых сэндвич-панелей предлагаются покупателям в трех вариантах исполнения. Пенополиуретан используется при производстве базовых версий с низкой изотермичностью, а также более «стойких», с улучшенными свойствами — к примеру, тех же рефрижераторов.

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15 ноября 2021
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