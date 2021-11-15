Как служба 112 и полиция издеваются над автовладельцами с детьми и беременными женщинами

А вот на практике не стоит рассчитывать на оперативную помощь службы вызова вроде бы даже экстренных служб. Позвонив по номеру 112, нам пришлось ждать ответа оператора около пяти минут! Вы только представьте: на вас напали хулиганы или, к примеру, возник пожар, а вместо фиксации обращения позвонившему предлагают послушать музыку. Даже одновременно ненавистный и любимый всеми «Сбербанк» — и тот быстрее отвечает при обращении на горячую линию. Впрочем, ладно: вдруг действительно в этот миг случилось в России столько всего, что служба помощи попросту не справляется. Вопрос «нормально ли это?» оставим за скобками.

Итак, долгожданный ответ получен — обращение о том, что из-за перекрытого выезда со двора невозможно уехать в столь поздний час автомобилю с беременной женщиной и двумя малолетними детьми в салоне, зафиксировано. Надо признать, что долго ждать патрульных не пришлось — служивые приехали через 10 минут! Вот это реакция — всегда бы так. Браво!

Да только прибыли по вызову не гаишники, а зачем-то обычный наряд ППС. Сотрудники «пробили» через дежурную часть регистрационный номер перекрывшего дорогу автомобиля и отсняли его расположение на камеру, а заодно и записали паспортные данные «потерпевшего», обратившегося на пульт 112. Как думаете, что было дальше? А ровным счетом ничего!