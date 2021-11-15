Как служба 112 и полиция издеваются над автовладельцами с детьми и беременными женщинами

Первым делом, конечно же, начинаем дубасить по клаксону, дабы привлечь внимание владельца перекрывшей выезд машины. Человек, бросивший авто на несколько минут, молниеносно выскочит и отгонит свою «повозку». Но бывают случаи, когда в ответ — тишина, а перманентно сигналить почем зря в ночное время суток — дело неблагодарное, да и порой опасное. Согласитесь, жителям окрестных домов, уложившим спать своих отпрысков, да и просто решившим спокойно отдохнуть, яростное «бибиканье» вряд ли понравится. Так можно и кирпичом по капоту получить.
Что же делать, если после этичных 15 минут клацаний по гудку хозяин преградившей путь машины так и не появился? Правильно — вызывать ГИБДД, чьи сотрудники, зафиксировав факт заблокированного выезда со двора, вызовут эвакуатор и отвезут неправильно припаркованный автомобиль на спецстоянку со всеми вытекающими для его владельца штрафами, потерей настроения и времени. Впрочем, поделом! Правда, это только в теории…
А вот на практике не стоит рассчитывать на оперативную помощь службы вызова вроде бы даже экстренных служб. Позвонив по номеру 112, нам пришлось ждать ответа оператора около пяти минут! Вы только представьте: на вас напали хулиганы или, к примеру, возник пожар, а вместо фиксации обращения позвонившему предлагают послушать музыку. Даже одновременно ненавистный и любимый всеми «Сбербанк» — и тот быстрее отвечает при обращении на горячую линию. Впрочем, ладно: вдруг действительно в этот миг случилось в России столько всего, что служба помощи попросту не справляется. Вопрос «нормально ли это?» оставим за скобками.
Итак, долгожданный ответ получен — обращение о том, что из-за перекрытого выезда со двора невозможно уехать в столь поздний час автомобилю с беременной женщиной и двумя малолетними детьми в салоне, зафиксировано. Надо признать, что долго ждать патрульных не пришлось — служивые приехали через 10 минут! Вот это реакция — всегда бы так. Браво!
Да только прибыли по вызову не гаишники, а зачем-то обычный наряд ППС. Сотрудники «пробили» через дежурную часть регистрационный номер перекрывшего дорогу автомобиля и отсняли его расположение на камеру, а заодно и записали паспортные данные «потерпевшего», обратившегося на пульт 112. Как думаете, что было дальше? А ровным счетом ничего!
Полицейские развели руками, заявив, что никаких ограничений на данную машину по их базе не наложено, а эвакуировать ее компетентны только инспекторы ГИБДД. Вот только вызвать полицейские полицейских, увы, не смогут — для этого необходимо обращение самого заложника ситуации! Смешно? Нет, особенно, когда ты около часа не можешь сдвинуться с места, а твоей семье давно требуется отдых, и явно не в интерьерах автомобиля. Абсурд? Еще какой!
Иными словами, нужно вновь звонить в «асоциальный сервис» 112 и умолять прислать по вызову именно гаишников. На вопрос, почему они не приехали сразу, а прибыл обычный патруль ППС, полицейские ответили, что оказались ближайшими к месту «то ли происшествия, то ли его отсутствия». Что ж, спасибо, если и не за помощь, то хотя бы за разъяснение.
Куда более абсурдным оказалось предложение блюстителей правопорядка найти прямой номер придорожного батальона, «обслуживающего» данный округ, на просторах интернета! Ну просто высшая степень профессионализма и компетентности. Впрочем, ладно: нашли — позвонили — никто не ответил! Повторили — повторилось…
Обратились в 112 еще раз, где через некоторое время нервный и не очень приветливый голос ответил: «Ждите, свободный экипаж подъедет, как только сможет». Причем мы с вами знаем, что гаишники и на аварии выезжают через «губу», порой вынуждая ждать участников ДТП по несколько часов, а в нашем случае и аварии-то нет.
Зато скажи диспетчеру, что из перекрывшей проезд машины только что вышел водитель с явными признаками алкогольного опьянения и наотрез не желает отъезжать, экипаж приедет молниеносно и, как показывает практика, даже не один! Что ж, сами понимаете: «палки» или «копеечка» (нужное — подчеркнуть!) лишними не будут. А до парочки малолетних детей и беременной женщины, которая за время ожидания может в прямом смысле слова родить в салоне еще одного ребенка, доблестным сотрудникам полиции, увы, дела нет.
Мораль сей реальной истории такова: хотите, чтобы оперативно на место вызова прибыли инспекторы ГИБДД — сообщите о необходимости срочно отвезти детей в больницу, жену — в роддом, а пьяного водителя, перекрывшего проезд — в дежурную часть. Иначе в столь нетипичном дорожном конфликте могут быть пострадавшие… А если среди участников инцидента эти самые пострадавшие есть, придорожные полицейские приедут так же быстро, как и за нетрезвым «рулевым». Такова практика…