Вместо «Таврии» ЗАЗ хотел выпускать «копию Volkswagen Polo»

Что касается самих прототипов, то их сделали три. Один седан выкупил испытатель Запорожского автозавода Иван Кошкин, а потому машина сохранилась просто превосходно. Тем не менее, этот экземпляр, недавно выкупленный новыми владельцами, ждет некоторая реставрация.

И продолжая тему украинского автопрома. ЗАЗ-1102 «Таврия» прожил долгую, но не очень счастливую жизнь. Появившись перед самым распадом СССР, украинская трехдверка продержалась на конвейере аж до 2007 года. Дизайнер Роман Прядько решил пофантазировать, каким могло бы получиться второе поколение этой модели.