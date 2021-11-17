Почему автоматические шлагбаумы во дворах перестанут закрываться с 1-го декабря

В крупных городах и загородных поселках шлагбаум на въезде в двор или на территорию уже давно стал само-собой разумеющимся атрибутом повседневной жизни. Эта преграда, чаще всего символическая, защищает территорию СНТ от проникновения машин под управлением «не местных». А в городских условиях бережет парковочные места у подъезда для аборигенов — от рыщущих в поисках мест стоянки своих «кредитопомоек» обитателей соседнего бизнес-центра.

Но с 1 декабря 2021 года этот заслон может в одночасье пасть. Все дело в принятых недавно поправках в закон «О связи». Они сводятся к тому, что все абоненты сотовых операторов должны быть опознаны и зарегистрированы. Чтобы старый добрый Роскомнадзор в любой момент мог кого угодно «взять за жабры» — в случае необходимости. Для этого каждая сим-карта, действующая в России, должна быть «привязана» к конкретному гражданину — c именем, фамилией и паспортом.

Так называемые серые, безымянные сим-карты ставятся вне закона. Даже корпоративные телефонные номера, обычно покупавшиеся «оптом» для использования сотрудниками фирмы, должны быть «привязаны» к конкретным ее работникам. Чтобы и муха в инфополе бесконтрольно не пролетела!