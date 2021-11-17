Почему автоматические шлагбаумы во дворах перестанут закрываться с 1-го декабря

В крупных городах и загородных поселках шлагбаум на въезде в двор или на территорию уже давно стал само-собой разумеющимся атрибутом повседневной жизни. Эта преграда, чаще всего символическая, защищает территорию СНТ от проникновения машин под управлением «не местных». А в городских условиях бережет парковочные места у подъезда для аборигенов — от рыщущих в поисках мест стоянки своих «кредитопомоек» обитателей соседнего бизнес-центра.
Но с 1 декабря 2021 года этот заслон может в одночасье пасть. Все дело в принятых недавно поправках в закон «О связи». Они сводятся к тому, что все абоненты сотовых операторов должны быть опознаны и зарегистрированы. Чтобы старый добрый Роскомнадзор в любой момент мог кого угодно «взять за жабры» — в случае необходимости. Для этого каждая сим-карта, действующая в России, должна быть «привязана» к конкретному гражданину — c именем, фамилией и паспортом.
Так называемые серые, безымянные сим-карты ставятся вне закона. Даже корпоративные телефонные номера, обычно покупавшиеся «оптом» для использования сотрудниками фирмы, должны быть «привязаны» к конкретным ее работникам. Чтобы и муха в инфополе бесконтрольно не пролетела!
Все телефонные номера, которые к 1 декабря не будут персонифицированы (по некоторым оценкам, в России таких «симок» 11—15 млн.), будут операторами связи отключены. Заковыка в том, что огромное большинство шлагбаумов по всей стране работают с использованием сим-карт мобильной связи в автоматическом режиме. Чтобы такой страж пропустил тебя, в его базу телефонных номеров должен быть занесен твой мобильник. Ты звонишь на определенный номер, тебя автоматически определяют, как «своего», и шлагбаум поднимется.
Так вот: телефонный номер, который набирают для открытия проезда, тоже привязан к сим-карте. У которой по определению нет конкретного владельца-физлица. И получается, что с 1 декабря такую «симку» автоматически отключат от сети. После этого шлагбаум превратится в бесполезную палку поперек дороги, которую придется либо вовсе отключить, либо открывать вручную, по команде специально приставленного человека. Последний вариант для подавляющего большинства скаредных собственников жилья не подходит от слова «совсем»: одно дело платить символические суммы компании, обслуживающей шлагбаум, и совсем другое — зарплату человеку-«вратарю». Пикантность ситуации заключается еще и в том, что масса пользователей таких ограждений по всей стране даже не подозревает, что за сюрприз ждет их после 1-го декабря…