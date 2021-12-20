Опубликован рейтинг самых успешных лизинговых компаний в России

По итогам первых трех кварталов рейтинг возглавила компания «Газпром Лизинг»: ее объем оценили в 150,130 млрд рублей. И здесь важно сказать, что свою лепту внесло автомобильное подразделение, которому удалось улучшить показатели в 2,5 раза и подняться с 12-го на 6-е место профильного списка. А все благодаря ажиотажному спросу на автотранспорт и очевидному для юридических лиц преимуществу лизинга перед кредитом.

— Если юридическое лицо планирует оформить транспортное средство в кредит, то это занимает порядка 2—3 недель. В случае же с лизингом речь идет о нескольких днях. А сегодня, когда за автомобилями выстраиваются очереди, важен каждый день, и вполне естественно, что клиент выбирает то, что быстрее и проще, — объяснил порталу «АвтоВзгляд» директор по продажам «Газпромбанк Автолизинг» Рустам Назаров.

Добавим, что вторую строчку рейтинга лизинговых компаний заняла компания «ВТБ Лизинг» (141,139 млрд рублей), а третью — «Сбербанк Лизинг» (124,090 млрд рублей). В первую пятерку также вошли «Государственная транспортная лизинговая компания» с показателем в 108,068 млрд рублей и «Европлан», результат которой — 106,287 млрд рублей.