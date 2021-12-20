5 неочевидных причин, почему зимой начинают спускать колеса

Большинство водителей обычно никогда не обращает внимание на колесные вентили, а ведь от них много что зависит. Например, со временем резинки на вентилях трескаются, и это одна из причин, почему колесо начинает травить. Процесс появления трещин усиливают агрессивные к резине дорожные реагенты, которыми без устали посыпают дороги. Может после первой зимы вентили и будут в порядке, но когда наступит вторая или третья пора холодов, то водителя может поджидать неприятный сюрприз.
От реагентов страдают и золотники, особенно те, что сделаны из цинкового сплава. На таких быстро появляется глубокая ржавчина, и колесо начинает спускать. Если вовремя не поменять вентиль целиком, можно вовсе остаться без воздуха в шинах и придется доставать «запаску».
Красивые металлические колпачки на колеса тоже могут сыграть дурную службу. От тех же реагентов и мороза они сильно прикипают к золотникам, и попытка открутить их заканчивается свернутым вентилем.
Спущенные колеса можно получить, если выехать из теплого гаража на мороз за «минус» 10 градусов. В этом случае получается ситуация, когда шины еще не прогрелись. А на разнице температур падение давления в покрышке может составит около 0,4 атмосферы, что довольно существенно. Получается, что даже накачанные до штатного давления покрышки на холоде окажутся полуспущенными. От этого повысится расход топлива, ухудшится управляемость, особенно в аварийной ситуации, когда работать рулем надо быстро.
Наконец, если у автомобиля штампованные диски, то они достаточно стойко переносят попадания колес в ямы. При этом обод диска при контакте с краем ямы можно погнуть. Мы имеем ввиду внутреннюю часть обода, то есть ту, которая не видна глазу. Таким образом, воздух из покрышки будет медленно выходить, а водитель даже не догадается в чем проблема. С визитом в шиномонтаж он точно затянет, предпочитая подкачивать колесо. В итоге нужно будет снова доставать запасной «баллон» и начинать танцы с бубном для замены колеса.