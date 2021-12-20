5 неочевидных причин, почему зимой начинают спускать колеса

Большинство водителей обычно никогда не обращает внимание на колесные вентили, а ведь от них много что зависит. Например, со временем резинки на вентилях трескаются, и это одна из причин, почему колесо начинает травить. Процесс появления трещин усиливают агрессивные к резине дорожные реагенты, которыми без устали посыпают дороги. Может после первой зимы вентили и будут в порядке, но когда наступит вторая или третья пора холодов, то водителя может поджидать неприятный сюрприз.

От реагентов страдают и золотники, особенно те, что сделаны из цинкового сплава. На таких быстро появляется глубокая ржавчина, и колесо начинает спускать. Если вовремя не поменять вентиль целиком, можно вовсе остаться без воздуха в шинах и придется доставать «запаску».

Красивые металлические колпачки на колеса тоже могут сыграть дурную службу. От тех же реагентов и мороза они сильно прикипают к золотникам, и попытка открутить их заканчивается свернутым вентилем.