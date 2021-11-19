Россияне бросились массово скупать оборудование для шиномонтажа

В этом сезоне значительно прибавилось желающих заработать на сезонной смене колес… Очевидно, люди массово ищут дополнительные методы заработка: по данным онлайн-сервиса по поиску специалистов YouDo, только за первую неделю ноября мастеров, которые предлагают услуги шиномонтажа, стало больше на 11%.

При этом, как подсчитал онлайн-гипермаркет «ВсеИнструменты.ру» среди фирм спрос на соответствующее оборудование вырос на 12%, а среди физических лиц — на 4%.Однако есть отдельные регионы, где спрос растет просто лавинообразно!

Так, среди бизнеса самый высокий рост зафиксирован в Самаре — сразу на 200%. Также существенно увеличились закупки шиномонтажного оборудования в Нижнем Новгороде (183%), Новосибирске (150%) и Казани (100%).

Закупают будущие сервисмены абсолютно все: шланги для подкачки шин, вулканизаторы, грузы, пассатижи, ресиверы, балансировочные станки, шиномонтажные станки, рычаг-ключи, а также приспособления для разбортировки колес.

Между тем, с приходом первых снегопадов шиномонтажные мастерские получают ударную нагрузку, с которой без косяков способны справится лишь единицы. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, за какими действиями шиномонтажников необходимо следить особо тщательно.