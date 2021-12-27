Дефицит чипов заставляет Cadillac отказаться от датчиков парковки

По информации издания Cadillac Society, такие кроссоеры, как Cadillac XT4, XT5 и XT6, собранные после 20 декабря 2021 года, станут поставлять дилерам без датчиков парковки. Причем о полном отказе от парктроников речь не идет. В ряде комплектаций эта опция останется, но в усеченном виде.

Так, у Cadillac XT4 в комплектации Luxury задних парктроников не будет, при этом передние датчики сохранятся. А вот комплектациям Premium Luxury и Sport повезло меньше. У них парктроников не будет вовсе.

Также будут лишены этой опции модели XT5 (оснащение Luxury, Premium Luxury, Sport) и XT6 (Luxury, Premium Luxury, Sport). А вот у седанов CT4 и CT5 и внедорожника Escalade все останется как прежде.