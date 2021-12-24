5 причин для водителя современной легковушки дистанцироваться от грузовика на трассе

Почти все современные автомобили оборудованы большим количеством электронных помощников и систем безопасности. Они страхуют водителя, потому человек начинает возлагать на них слишком большие надежды. А это зря, ведь даже самые современные системы дают сбои, особенно, если долго ехать за грузовиком.
Если прижаться к большегрузу на минимальное расстояние, с целью сэкономить топливо, то летящий из под фуры снег залепит всю переднюю часть автомобиля. А ведь именно в районе переднего бампера или эмблемы находятся радары. Таким образом, они сработают некорректно в аварийной ситуации.
Скажем, может начать сбоить система автоторможения, что приведет к аварии. Кроме того, грязь может помешать работе адаптивного круиз-контроля. Он просто «не зацепит» впереди идущий автомобиль. А еще электроника не сможет «увидеть» дорожную разметку, таким образом, будет бесполезна система предупреждения о выходе из полосы.
Обилие грязи на лобовом стекле также приведет к сбоям в работе оптики и лидаров. Хорошо, если комплекс электронных ассистентов отключится сам, при этом предупредив водителя. А если предупреждения не последует, человек и не догадается, что теперь его никто не подстрахует, что тоже может привести к неприятностям.
Нелишним будет упомянуть и то, что кроме грязи из-под колес грузовика может вылететь и камень. Он посадит на стекло скол или трещину, так что деталь придется менять. А ведь стекло, на котором предусмотрены места крепления различных датчиков, стоит гораздо дороже обычного.
Наконец, из кузова грузовика может выпасть плохо закрепленный груз. Это приведет к тяжелой аварии, ведь если ехать за фурой вплотную, шансов увернуться от вылетевшего «нежданичика» практически нет.