5 причин для водителя современной легковушки дистанцироваться от грузовика на трассе

Почти все современные автомобили оборудованы большим количеством электронных помощников и систем безопасности. Они страхуют водителя, потому человек начинает возлагать на них слишком большие надежды. А это зря, ведь даже самые современные системы дают сбои, особенно, если долго ехать за грузовиком.

Если прижаться к большегрузу на минимальное расстояние, с целью сэкономить топливо, то летящий из под фуры снег залепит всю переднюю часть автомобиля. А ведь именно в районе переднего бампера или эмблемы находятся радары. Таким образом, они сработают некорректно в аварийной ситуации.

Скажем, может начать сбоить система автоторможения, что приведет к аварии. Кроме того, грязь может помешать работе адаптивного круиз-контроля. Он просто «не зацепит» впереди идущий автомобиль. А еще электроника не сможет «увидеть» дорожную разметку, таким образом, будет бесполезна система предупреждения о выходе из полосы.