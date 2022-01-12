КрАЗ неожиданно модернизировал знаменитую модель 30-летней давности

КрАЗ-6322 — это основная модель Кременчугского автозавода, что почти 30 лет назад (в 1994 году) пришла на смену без преувеличения легендарному грузовику КрАЗ-260. Правда, с 2014 года производителю по политическим причинам пришлось отказаться от российского мотора ЯМЗ-238. В качестве замены клиентам предлагали 360-сильный Ford-Ecotorq, однако американский турбодизель оказался дорогим и сложным, что напрочь перечеркнуло основные преимущества модели — простоту и дешевизну.

Затем последовала попытка оснастить грузовик китайским двигателем Weichai, но, видимо, и она оказалась не слишком успешной, поскольку сейчас автомобиль-легенда снова примеряет новое «сердце». Им, как выяснил портал «АвтоВзгляд», станет американский турбодизель Cummins.

К новому силовому агрегату будут прилагаться усовершенствованная система охлаждения, а также доработанные тормоза. Предъявить (в очередной раз) улучшенный 6322 представители марки КрАЗ обещают буквально через несколько месяцев.

Между тем, в Сети набирает популярность видео, как этой осенью четыре КрАЗа модели 256Б1 отсыпают грунт на одной из строек под немецким Лейпцигом. Как убедился портал «АвтоВзгляд», древние советские самосвалы действительно продолжают нести трудовую вахту.