ЗМЗ отказался от выпуска легендарного, но убыточного мотора

В последние годы ЗМЗ V8 устанавливался только на автобусы ПАЗ, а также поставлялся на рынок запчастей. Как уверяет производитель, затраты на производство бензинового атмосферника здорово превышали доходы от продаж. Что довольно странно: в 2021-м из Заволжья было отправлено сразу 7607 таких моторов — при таком тираже «восьмерка» должна приносить пусть минимальную, но маржу.

Единственная продукция ЗМЗ на текущий момент — 4-цилиндровый 409-й двигатель, что ставится на всевозможные УАЗы. По данным портала «АвтоВзгляд», в позапрошлом году ульяновцы заказали примерно 34 000 рядных «четверок».

Понятно, что «четыреста девятому» тоже осталось недолго: как только конвеяер Ульяновского автозавода по каким-либо причинам остановится, сразу же угаснет жизнь и в Заволжье… А жаль, ведь для этого мотора даже успели создать турбоверсию.