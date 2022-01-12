Россияне бросились расхватывать новые Bentley

Клиентам из России было передано более 330 автомобилей Bentley, а рост продаж составил весьма внушительные 11% по сравнению с 2020 годом. Самой популярной моделью остался кроссовер Bentayga, но вдобавок успеху британского бренда способствовали уверенные продажи седана Flying Spur и выпуск экстремального семейства Continental GT Speed.

- 2021 год также знаменателен для нас исключительной коллекцией от ателье индивидуализации Bentley Mulliner. Все шесть автомобилей лимитированной серии Bentayga Speed Russian Heritage, посвященной пленительной теме балета, уже переданы владельцам, — уточнил порталу «АвтоВзгляд» Кристиан Шлик, глава «Bentley Россия / Восток».

В наступившем 2022-м московский офис британского автопроизводителя продолжи работу над новыми уникальными проектами с Mulliner. Как уверяет г-н Шлик, эти проекты «отдают дань уважения богатому и уникальному наследию России».

Кроме того, вскоре обеспеченной российской публике станет доступен гибридный седан Flying Spur Hybrid — автомобиль, который, как уверяют представители бренда, «отвечает новым потребностям клиентов».