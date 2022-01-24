Когда начнутся продажи нового Jeep Grand Cherokee в России

Однако как «альфовская» конструкция поведет себя на бездорожье — еще вопрос, ответ на который мы получим только в ходе «широкоформатного» тест-драйва. С другой стороны, среди владельцев премиального «проходимца» любителей помесить настоящую грязь не так уж и много.

Хотя, судя по комплектациям, внедорожные способности нового «Джипа» не должны разочаровать (если, конечно, вы не решите купить начальные — исключительно заднеприводные — версии, которые, к счастью, официально в нашу страну поставляться не будут). Что же касается полноприводных исполнений, то тут выбор широк — от «простенькой» системы Quadra-Trac I с муфтой в приводе передней оси до «злой» Quadra-Drive II с демультипликатором и блокировкой заднего дифференциала.

Кстати сказать, этот Grand Cherokeе может похвастать чуть увеличившимся клиренсом. Теперь его пневмоподвеска в стандартном режиме поднимает машину над дорогой на 212 мм против прежних 207-и, а в максимальном положении — аж до 277 мм, что на 7 мм больше, чем у предшественника. Что касается моторов, то это будет 2-литровый движок мощностью 286 л. с.) и 3,6-литровый о 286 «лошадках». Оба агрегатированны с 8-ступенчатым «автоматом».

Ну, и о комплектациях. В России их будет три: Limited, Overland и Summit Reserve. Что касается цен, то прайс нового «Гранда» объявят ближе к старту продаж. Хотя уже сейчас глава бренда в России Игорь Чикирис заявил порталу «АвтоВзгляд», что ценник априори будет выше.