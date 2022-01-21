Какой мотор у автомобилей LADA самый «живучий» и надежный

Начнем с «французов», так как эти «движки» вызывают большой интерес. Под капотами универсалов и фургонов LADA Largus первых годов выпуска ставили двигатели Renault. Это были 1,6-литровые моторы — 8-клапанный K7M отдачей 84 л. с. и 16-клапанный K4M мощностью 105 л. с.

Renault K7M

Сам по себе мотор не новый, тем не менее, они считается очень надежным. Примерный ресурс — 500 000 км, конечно же, при должном обслуживании. Кроме того, он довольно стоек к перегреву, да и запчасти найти не проблема. А еще на двигателе можно проводить даже довольно трудоемкий ремонт в гаражных условиях, что большой плюс.

Но и слабые места у агрегата есть. Тут нет гидрокомпенсаторов, так что нужно каждые 30 000 км пробега регулировать клапаны. А помпу и ролик натяжителя ремня лучше всего менять вместе с ремнем ГРМ на 60 000 км пробега. Это сбережет двигатель от встречи клапанов с поршнями в случае обрыва ремня.

Renault K4M

Изначально его мощность была 105 л. с., но в 2016 году агрегат доработали под нормы Евро-5, в результате чего он стал развивать 102 силы. Этот двигатель отличается неплохой динамикой и относительной простотой обслуживания. Что же касается ресурса, то он равен примерно 400 000 км. Отметим и тот факт, что новая головка блока и наличие гидрокомпенсаторов избавляют от необходимости регулировки зазоров в клапанном механизме, а это довольно большой плюс.