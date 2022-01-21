Какой мотор у автомобилей LADA самый «живучий» и надежный

Начнем с «французов», так как эти «движки» вызывают большой интерес. Под капотами универсалов и фургонов LADA Largus первых годов выпуска ставили двигатели Renault. Это были 1,6-литровые моторы — 8-клапанный K7M отдачей 84 л. с. и 16-клапанный K4M мощностью 105 л. с.
Renault K7M
Сам по себе мотор не новый, тем не менее, они считается очень надежным. Примерный ресурс — 500 000 км, конечно же, при должном обслуживании. Кроме того, он довольно стоек к перегреву, да и запчасти найти не проблема. А еще на двигателе можно проводить даже довольно трудоемкий ремонт в гаражных условиях, что большой плюс.
Но и слабые места у агрегата есть. Тут нет гидрокомпенсаторов, так что нужно каждые 30 000 км пробега регулировать клапаны. А помпу и ролик натяжителя ремня лучше всего менять вместе с ремнем ГРМ на 60 000 км пробега. Это сбережет двигатель от встречи клапанов с поршнями в случае обрыва ремня.
Renault K4M
Изначально его мощность была 105 л. с., но в 2016 году агрегат доработали под нормы Евро-5, в результате чего он стал развивать 102 силы. Этот двигатель отличается неплохой динамикой и относительной простотой обслуживания. Что же касается ресурса, то он равен примерно 400 000 км. Отметим и тот факт, что новая головка блока и наличие гидрокомпенсаторов избавляют от необходимости регулировки зазоров в клапанном механизме, а это довольно большой плюс.
ВАЗ-11189
«Корни» 87-сильного мотора «растут» от двигателя ВАЗ-11186, который ставили на LADA Granta, но перед нами агрегат, который перенастроен под Евро-5.
Основное достоинство мотора в том, что в 2018 году на него начали устанавливать так называемые «безвтыковые» поршни. Это позволило избавиться от проблемы, когда при обрыве ремня ГРМ поршни встречались с клапанами. Ну а основной бедой стала заклинившая помпа, которая и приводила к обрыву ремня. Так что водяной насос и ролик рекомендуют менять через 40 000 км, чтобы избежать беды.
ВАЗ-21129
16-клапанный 106-сильный мотор устанавливали на модели LADA Vesta и XRAY, так что он довольно распространен. Здесь также отметим проблемы с обрывом ремня ГРМ. Это особенно актуально для агрегатов, выпущенных до 2018 года, когда в них стояли «втыковые» поршни. После 2018 года проблема исчезла, а замена ремня рекомендуется на 90 000 км.
У двигателя есть гидрокомпенсаторы, поэтому не надо думать о регулировках клапанов, но через 100 000 км они нередко начинают стучать. Если гарантия не кончилась их можно заменить у дилера, что существенно облегчит жизнь.
ВАЗ-11182
Этот 90-сильный мотор — один из самых свежих агрегатов, которые ставили на тот же Largus. У двигателя чугунный блок, что существенно облегчает его ремонт, а еще он «безвтыковый». К минусам отнесем разве что отсутствие гидрокомпенсаторов, оттого регулировать клапаны нужно через 90 000 км пробега.
Мотор не может похвастать отменной тягой, зато в него смело можно заливать 92-ой бензин. По части топлива он некапризен. Пожалуй, его и можно рекомендовать как один из лучших вазовских двигателей c точки зрения надежности и ресурса. Добавим к нему и французов — K7M и K4M. В общем, выбрать есть из чего.